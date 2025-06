Zpět

na

Děsivou chvíli, kterou zřejmě nezapomene do konce života, zažila vystrašená žena z Brna. V noci se jí dobýval do bytu soused (43), který jí hrubě nadával. Pak vzal do ruky sekeru a tvrdil, že spor, který mezi sebou mají, ukončí jednou provždy.