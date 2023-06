Lev

Nadřízený vám minulý týden mnoho věcí vytýkal a vy jste si z toho vzali ponaučení. To je to nejlepší, co jste mohli udělat. Díky rozvážnosti a soustředěnosti se zviditelníte v tom nejlepším světle. Přestanete se zabývat hloupostmi a budete opět oblíbení.