Agresivitu nezvládá už řadu let. Přesto se mu dařilo věznici úspěšně vyhýbat. Nejprve před lety mlátil pěstmi a tyčí do hlavy druha své matky, předloni v Brně zbil dokonce dvě strážnice! Do vězení ale Michala Čecha z Hodonínska nakonec dostalo až to, že ve Vracově poštval na strážníka svého psa.