Šílená množírna se 166 retrívry: Náklady půjdou do milionů, Blesk tlapky pomohou s krmením

Kauza 166 retrívrů z množírny v Odrovicích nemá, co do počtu odebraných zvířat, v Česku obdoby. Blesk tlapky se rozhodly útulkům a spolkům, které psy přijaly, pomoci. Dodají jim krmivo Marp nakoupené ze sbírky na Donio.

Blesk tlapky množírnu manželů Růžičkových odhalily spolu s Unií práv zvířat už v roce 2021, úřady ale psy neodebraly, což se jim teď vymstilo. „Zamést množírnu pod koberec nejde. Ta kauza se pak vyvalí v mnohem horší podobě,“ řekl politik a bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil (TOP 09), který už tehdy nabídl pomoc s umístěním všech odebraných psů.

Odběr psů v Odrovicích na Brněnsku | ČTK / Šálek Václav

Odebrali 166 psů

Do jejich záchrany se svými spolupracovníky z projektu Zvířecí ombudsman zapojil i teď. „Zajistili jsme umístění části zvířat, kterých je celkem 166, v devíti útulcích a spolcích,“ řekl s tím, že náklady na jejich převozy a umístění jdou už nyní do statisíců. „Nakonec to mohou být jednotky miliónů,“ dodal.

Pomoc díky čtenářům

Blesk tlapky se proto rozhodly spolu s www.krmiva-pucalka.cz také pomoci, a to formou dodávek kvalitního krmení Marp zakoupeného ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. „Nabízíme ho všem, kteří umístili byť jen jediného psa z odrovického pekla,“ řekla reportérka Kateřina Lang.

Hrozí vězení

Kde všude odebraní psi skončili a jak jsou na tom zdravotně, není stále jasné. Veterinární správa je na informace skoupá. „Správní řízení běží, jde o větší kauzu, souběžně to řeší policie. Kolegové jsou opatrní a odkazují právě na policii,“ uvedl mluvčí Petr Vorlíček. Policisté ale nejsou o nic víc sdílnější. Potvrdili jen, že případ vyšetřují jako týrání zvířat a chov v nevhodných podmínkách. „Dokumentujeme situaci, provádíme výslechy a získáváme další informace,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek. V případě prokázání viny hrozí majitelům tresty natvrdo.

Odběr psů z množírny v Odrovicích | Státní veterinární správa ČR

Pište Blesk tlapkám

Zástupci útulků a spolků, kteří psy odebrané z množírny v Odrovicích přijali a mají zájem o krmení Marp, granule i konzervy podle vlastního výběru, mohou kontaktovat Blesk tlapky prostřednictvím e-mailu na tlapky@cncenter.cz.