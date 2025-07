První psi odebraní z odrovické množírny jsou už v náhradní péči. Jsou hubení, nemocní a plaší

Umístit takové množství zvířat není vůbec snadné. Zhruba polovina psů putovala do záchytných kotců Kynologického klubu v Pohořelicích a dalších šest desítek do Psího ostrova v Lanžhotu. Odtud pak byli rozváženi do náhradní péče jednotlivých útulků a spolků po celé republice.

Psi byli soustředěni nejen v Pohořelicích, ale také v Psím ostrově v Lanžhotu, odkud pak byli převáženi do dočasných domovů | Srdečné tlapky z. s.

Připraveni pomoci

První převozy zvířat do dočasných domovů zajistil spolek Srdečné tlapky, který má řidiče certifikovaného na převoz zvířat. „Oslovili nás, protože vědí, že jsme v takových případech, jako je tento, připraveni vyrazit na pomoc kdykoli kamkoli,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová. Předsedkyně spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová | Srdečné tlapky z. s.

Spojili síly

Členové spolku Srdečné tlapky ujeli 980 kilometrů, aby převezli do náhradních domovů zatím 21 psů, a to do útulků a spolků Dogsy, Dejte nám šanci, Dočasky De De, Dogpoint, For dogs, Voříškov a Anidef. Záchranáři v této velké kauze spojili síly a psy přijali, i když je jasné, že péče o ně bude náročná.

Genetické vady

Mnoho z odebraných psů je podvyživených, nemocných, jsou pokousaní, někteří mají svrab v uších. „Je na nich vidět, že žili ve velké smečce, kde fungovala hierarchie. Starší, statnější psi jsou relativně nakrmení, ti mladší, slabší jsou hubení až vychrtlí, a nemají kvalitní srst. Navíc je na nich zřetelně vidět příbuzenské křížení, které způsobuje mnoho genetických vad. Všichni tihle retrívři jsou mnohem menší, než má toto plemeno být, velikostí připomínají spíš kokršpaněla,“ popsala Kateřina s tím, že je navíc velmi pravděpodobné, že většina odebraných fen bude březích. Žádná zvířata totiž nejsou kastrovaná.

Odebrané pejsky převážel zvířecí záchranář Petr Maleček | Srdečné tlapky z. s.

K adopci ještě nejsou

Většina psů je sice plachá, neútočí, ale kontaktu s člověkem se nebrání. I tak bude ale jejich socializace a především léčba dlouhodobá, náročná a finančně velmi nákladná. „Troufám si odhadnout, že to půjde do milionu,“ řekla Kateřina. Adopce odebraných psů, o níž se zajímá i řada čtenářů Blesku a fanoušků Blesk tlapek, zatím není možná. Psi stále zůstávají majetkem Růžičkových, o jejich dalším osudu rozhodně zřejmě až soud.

Část psů z Lanžhotu rozvezly do dočasných domovů Srdečné tlapky, najely 980 kilometrů | Srdečné tlapky z. s.

Chtějí pomoci

Odrovická kauza se silně dotkla i milovníků a chovatelů retrívrů, kteří mezi sebou začali vybírat peníze na pomoc zuboženým psům odebraným z množírny. Během jediného dne získali více než 300 000 korun. Chtějí je co nejrychleji rozdělit mezi útulky a spolky, které si pejsky převzaly do péče. Podrobnosti najdou zájemci na stánkách Klubu chovatelů loveckých slídičů, KCHLS.cz.