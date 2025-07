Nechutná množírna se 145 retrívry: Úředníci byli v Odrovicích laxní, psí utrpení trvalo roky

Množírnu v Odrovicích odhalily v roce 2021 Blesk tlapky, na podivný chov je upozornila Unie práv zvířat. Reportérky se tehdy obrátily na všechny úřady, na toto téma zpracovaly na dvě desítky reportáží, manžel množitelky Mileny Růžičkové Rastislav na ně tehdy dokonce vystřelil. On i množitelka ale vyvázli se směšnými peněžitými tresty. Psi jim zůstali, podmínky pro ně ale nezlepšili. Sousedé si dál stěžovali na silný zápach a štěkot, oslovovali proto úřady, podávali trestní oznámení.

Takhle to v Odrovicích vypadalo v roce 2021. Reportérky tam na dvorku napočítaly na šest desítek psů. | Jana Ulrichová

Nechtěli otevřít

Veterinární inspektoři spolu s úředníky chov znovu zkontrolovali minulý týden. I když byli ohlášeni, nechtěli je Růžičkovi pustit dovnitř. Když konečně po hodině a půl vrata otevřeli, našli tam kontroloři to, na co Blesk tlapky upozorňovaly už před lety, chov v otřesných podmínkách, psů ale jednou tolik.

Zásah policistů s veterináři v Odrovicích na Brněnsku, kde bylo zabaveno asi 150 retrívrů. Chovatelka je podezřelá z týrání zvířat. | Foto Blesk - Hynek Zdeněk

Křičela a prala se

Tentokrát už naštěstí nikdo neváhal, dva psy, kteří na tom byli nejhůř, odvezli okamžitě, v pondělí pak Růžičkovým odebrali dalších 145 zvířat. Neobešlo se to bez křiku a nadávek. Podle sousedů museli policisté s hasiči dveře domu vyrazit, protože množitelé odmítli otevřít. „Byla to ostuda. Růžičková se s policisty prala, nechtěla psy dát. Pak se zhroutila. Záchranáři jí museli píchnout něco na uklidnění,“ popsala žena ze sousedství.

Nemuselo to být

Odběr psů trval celý den, inspektoři u každého zvířete kontrolovali očkování a čipy. Následně je odváželi do areálu Kynologického klubu v Pohořelicích, odkud jsou postupně přepravováni do náhradní péče různých útulků a spolků. Podle místních i zvířecích záchranářů nic z toho ale nemuselo být. „Kdyby už v roce 2021, kdy jsme na to společně upozorňovali, psy odebrali, nemuselo to zajít do takového extrému,“ řekla Šárka Hnízdilová z Unie za práva zvířat, která se v případu angažovala už před lety.

Odběr psů z množírny v Odrovicích | Státní veterinární správa ČR

Za psy musí platit

Úřad si ale zřejmě tehdy nechtěl komplikovat život. S odběrem psů je totiž spojena nejen spousta papírování, ale i povinnost postarat se o ně, platit za ně, za jejich pobyt a veterinární péči útulkům a spolkům až do konečného rozhodnutí soudu, a do toho se mnohým nechce. Dávají proto raději množitelům šanci vše napravit, zlepšit podmínky chovu a snížit počet chovaných zvířat. Má to ale většinou nulový efekt, což se potvrdilo i v tomto případě.

Odebraní psi putovali do Kynologického klubu v Pohořelicích, odkud byli rozváženi dál do náhradních péčí. | Kynologický klub Pohořelice

Případ pro policii

Odrovickou množírnou se teď už zabývá policie. „Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro týrání zvířat a chov v nevhodných podmínkách,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Situaci jsme zdokumentovali, provádíme výslechy a získáváme další informace," dodal. Množitelům tak hrozí až několikaleté vězení.