Blesk tlapky opět nadělovaly: 900 kilo kvalitního krmiva pro útulky!

V útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku, kde se v současné době starají od 23 psů, tři králíky a několik koček, měli z 300 kilogramů kvalitního krmení velkou radost. „Je to opravdu nálož. Tohle množství nám vydrží minimálně na tři měsíce. Moc za to děkujeme. Pomůže nám to a naši pejsci budou mít spokojená bříška,“ řekla majitelka spolku Veronika Slavíková.

V útulku Dogsy si krmení převzaly tamní dobrovolnice | Jana Ulrichová

Čekají nápor

Paletu krmiva podle vlastního výběru odvezly reportérky Blesk tlapek také do středočeských Tuřic, kde sídlí spolek Srdečné tlapky. I tady se hodí každá konzerva. „Děkujeme za tak krásný materiální příspěvek, velice nám to pomůže. Na jaře čekáme veliký přísun psů. Je to období, kdy feny hárají a mají štěňata, kterých se lidé zbavují,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová, která nedávno vypiplala několikadenní štěňata nalezená v krabici na ulici. Dnes už mají všechna nové domovy, členové spolku ale mají stále plné ruce práce. „Máme v péči osm velmi vážně nemocných pejsků, jejichž léčba potrvá delší čas, a další čekáme,“ dodala Kateřina.

Pro psí staroušky

Třetí várka krmení pak směřovala do Chrástu na Nymbursku, kde sídlí spolek Psí senioři v nouzi, s nímž Blesk tlapky dlouhodobě spolupracují. „Máme teď v péči osmnáct pejsků. Jsou to staroušci, většinou hodně nemocní, kteří potřebují kvalitní stravu. Za dar všem moc děkujeme,“ řekla předsedkyně spolku Vendula Wolfová.

Dar si převzala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová s Šotkem, který u ní čeká na nový domov | Jana Ulrichová

Rozvozy pokračují

Díky štědrosti čtenářů a příznivců Blesk tlapek je ve sbírce stále dost peněz, reportérky proto budou krmení Marp ve spolupráci s www.krmiva-pucalka.cz rozvážet do útulků a spolků i nadále. V následujících měsících zamíří další palety se zhruba 300 kilogramy krmiva do útulků a spolků na východě a jihu Čech a také na Moravě. Zájemci, kteří by do sbírky chtěli přispět, mohou zde.

Podpořit zvířata v nouzi lze i prostřednistvím naší druhé sbírky, ze které Blesk tlapky proplácí léčbu a nákladné operace svěřenců z útulků a spolků a také adoptovaných zvířat.Více zde: https://donio.cz/operace