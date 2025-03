Blesk tlapky rozvezly další várku krmení Marp: Pochutnají si na něm týrané kočky i opuštění psi

Všechny tři útulky dostaly po 300 kilogramech krmení Marp, které bylo nakoupeno ze sbírky na Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. Výrobce Marpu, www.krmiva-pucalka.cz, k tomu vždy přidává ještě něco navíc, a tak bývají často zástupci útulků a spolků velikostí dodávky mile zaskočeni. „Je toho opravdu velké množství. Přáli jsme si hlavně krmivo pro psí seniory a kočičky, za což všem moc děkujeme,“ řekla vedoucí Útulku Chrudim Anežka Formanová. Dodala, že tahle zásoba vydrží jejich svěřencům na několik měsíců. Pochutná si na ní o kříženec bull plemene Paolo zvaný Pája (9), který v útulku čeká na nový domov už od roku 2021.

Z velkého množství krmení, které Blesk tlapky dovezly, měli radost i v Útulku Chrudim | Jana Ulrichová

Vděční za cokoli

Radost z dovezeného krmení měli i v depozitu spolku Další šance ve Dvoře Králové, kde se momentálně starají o zhruba stovku opuštěných, nemocných a pro týrání odebraných kočiček. „Moc za to děkujeme. Je to kvalitní značka, kočičky si pošmáknou,“ řekl zástupce spolku Jiří Kovařík. „Jsme vděční za cokoli, co dostaneme, protože máme sice pravidelné přispívatele, z větší části ale vše táhneme z vlastních kapes, z vlastních úspor, což není jednoduché,“ dodal.

Pro placaté čumácky

Granule, konzervy i kvalitní matrace pro své svěřence uvítali i ve spolku Francouzské potěšení, který sídlí v Pardubicích a zaměřuje se na záchranu psů s placatými čumáčky, zejména francouzských buldočků, buldoků a mopsů. „Mockrát děkujeme za tak velkou porci krmení. Vše poputuje do skladu, odkud to rozvezeme našim dočaskářům,“ řekla předsedkyně spolku Milena Michaela Sadílková.

Spolek Francouzské potěšení se specializuje na záchranu placatých čumáčků, hlavně buldočků, buldoků a mopsů | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Sbírka, ze které krmivo Marp Blesk tlapky nakupují, běží na Donio už od loňského roku. Jejími patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, který jednu várku krmiva, a to do Městského útulku v Klatovech, dokonce osobně dovezl. Celkem už Blesk tlapky obdarovaly přes dvě desítky útulků a spolků včetně těch, které loni v září zasáhly ničivé povodně, a další budou následovat. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky

Zástupce depozita Jiří Kovařík ocenil kvalitu dodaného krmení, na kterém si tamní svěřenci pochutnají | Jana Ulrichová

Pomáháme i s léčbou ,

Blesk tlapky mají i druhou sbírku určenou na veterinární náklady, které bývají největší položkou v rozpočtu majitelů zvířat i zvířecích záchranářů. Pokud majitelé na léčbu nemají, jsou zvířata v utracena, v lepším se jich majitel vzdá a předá je do péče útulku nebo spolku. Ten pak hradí léčbu ze svého transparentního účtu, tedy z peněz od dárců. Blesk tlapky se proto rozhodly zvířecím záchranářům ulehčit a ze sbírky uhradit spolkům, útulkům a v některých případech i majitelům adoptovaných zvířat faktury za léčbu nebo operace. Přispět do ní lze zde: https://donio.cz/operace