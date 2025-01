Angel měl být utracen, majitelé neměli na léčbu. S drahou a náročnou operací pomohou Blesk tlapky

Angel se narodil s vrozenou vadou zadních nožiček, má luxace obou patel nejvyššího stupně a další demofmity. Laicky řečeno, jeho nožky jsou zcela mimo klouby, kosti jsou navíc otočené. Protože je Angel velmi malý, váží méně než 2 kilogramy, musí zákrok provést specializované kliniky v Bohumíně nebo v Písku, kde se na operace na mini psech zaměřují. „Proto také vyjde operace jedné nohy na jednou tolik, než u běžné luxace pately, která vychází obvykle na 20 000 korun,“ řekla předsedkyně spolku Kateřina Ondičová.

Angel je velmi milý pejsek | Jana Ulrichová

Miluje život

Pejsek jakoby věděl, že měl namále, dává svým zachráncům neustále najevo, jak moc ho život baví. „Je velmi milý, hravý, má chuť do života. Vada ho ale omezuje, když běhá, rychle se unaví, pak kulhá. Chceme pro něj udělat všechno, co půjde. Zaslouží si to,“ řekla Věra Davidová, která má nyní Angela u sebe v dočasné péči. Dodala, že bez operace by se jeho stav a bolesti zhoršovaly natolik, že by po čase přestal úplně chodit.

Dříve týraná Kira se stará o oběti domácího násilí, ale teď...Superhrdinka potřebuje pomoc!

Život bez bolesti

Podle reportérek Blesk tlapek si Angel šanci na kvalitní život bez bolesti zaslouží a pomoct si zaslouží i spolek, který se jej neváhal navzdory velkým nákladům na jeho léčbu ujmout. Rozhodly se proto spolku zákrok uhradit ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. Angel tak dostane nejen šanci na kvalitní život, ale po operaci a rekonvalescenci bude moci hledat i trvalý domov.

Angel potřebuje operaci obou zadních nožiček | Jana Ulrichová

Komu pomůžeme?

Veterinární náklady bývají největší položkou v rozpočtu majitelů zvířat i zvířecích záchranářů, protože psy i kočky trápí stejné nemoci jako lidi včetně nádorů, alergií či vrozených vad. Pokud nemají majitelé na léčbu, jsou zvířata v horším případě utracena, v lepším se jich majitel vzdá a předá je do péče útulku nebo spolku. Ten pak hradí léčbu ze svého transparentního účtu, tedy z peněz od dárců. Blesk proto založil sbírku na Donio, ze které bude hradit spolkům, útulkům a v některých případech i majitelům adoptovaných zvířat veterinární náklady. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou tak učinit zde: https://donio.cz/operace.