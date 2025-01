Už přes čtyřicet let sbírá Monika Sladká (56) ze Zbyslavi na Klatovsku svatebních oznámení. Má takové unikáty, které se vejdou do oříšku nebo jsou psané na toaletním papíru!

Shromáždila již devět tisíc kusů a má tak jednu z největších sbírek svatebních oznámení v Česku. Doma je má uložené ve dvaceti bednách! Se sbíráním začala v patnácti letech.

„Tehdy vyšel v časopisu Záznamník článek o paní, která sbírala svatební oznámení. Napsala jsem jí. Odpověděla mi, jak se to dělá a já tomu propadla,“ zavzpomínala paní Monika.

Vážné to ale začalo být o tři roky později, kdy se vyučila zahradnicí a začala prodávat v jednom z vyhlášených plzeňských květinářství. „Chodili si k nám objednávat svatební kytice. Vždy jsem jim s nadsázkou říkala, přineste svatební oznámení a budete koukat, jak si dám na kytici záležet. Začali mi je nosit a byla to doba, kdy mi opravdu hodně přibývaly,“ řekla Monika.

Oznámení mění za pivní tácky

Když odešla do invalidního důchodu, myslela si, že zdroj sběratelství vyschne. Nestalo se tak, naopak. „U nás v obci se rozkřiklo, co sbírám. Místní i chalupáři prohledali půdy a ptali se známých, jestli něco nemají. Vozili mi a pořád mi i vozí další a další oznámení,“ uvedla Monika.

„Třeba jeden Francouz mi posílá od nich oznámení a já mu u nás sháním pivní tácky,“ dodala Monika.

Talíř a vlašský oříšek

Jeden z nejcennějších kousků ve sbírce je talíř, který sloužil jako svatební oznámení snoubenců z Klatov. „Jsou jen dva v ČR. Jeden mám já, druhý si nechali manželé. Moc si ho cením,“ prozradila Monika. Nejmenším exemplářem je pak ve sbírce vlašský oříšek. „Oznámení je napsané na stuze a to se vsouká dovnitř,“ uvedla Monika.

Estonská mašlička

Té si Monika obzvláště cení. „Dostala jsem ji spolu se spoustou kuriózních a zahraničních oznámení od paní z Velkých Losin u Šumperka před sedmi lety. Podle toho, kolik těchto stužek přijde do rodiny, tolik lidí muže přijít na svatbu. Snoubenci když pošlou třeba dvě stužky, tak mohou dorazit jen dva lidé,“ vysvětlila Monika.

Role toaletního papíru

Skvostem je také oznámení na roli toaletního papíru. „Tohle jsou pro nás sběratele opravdové rarity a do sbírky jsou to největší přínosy. Po revoluci v roce 1989 přestali lidé chtít oznámení podle jednoho vzoru a mohli si tak popustit uzdu fantazii, jako třeba toaleťák. Na něj si také mohli napsat, co chtěli,“ řekla Monika.

Pyramida, žvýkačka, čokolády

Fantazii mají lidé nekonečnou. Svatební oznámení jsou třeba čokolády, lízátka, také na krabičkách Tic Tacu, zrcátkách či žvýkačkách. Jiní si je zase vyrobí sami. „Třeba jedna nevěsta si udělal svatební oznámení jako rozkládací pyramidu, do které vložila kámen s časem svatby. Brali se po patnácti letech vztahu,“ řekla Monika.

VIDEO: Vdává se vám dcera? Tohle by si na svatbu měla obléknout matka nevěsty!

Video Video se připravuje ... Vdává se vám dcera? Tohle by si na svatbu měla obléknout matka nevěsty! Videoredakce ženských titulů