Krmení ze sbírky Blesku pro další útulky: Potěšili jsme hlavně kočky, oblízne se i z adopce vrácený Coco

Další várku krmení Marp od společnosti Pučálka rozvezly Blesk tlapky do útulků. Tentokrát potěšily hlavně kočky. Granule a konzervy nakoupené ze sbírky na Donio, do které přispívají čtenáři Blesku, putovaly do spolku Anidef, k Teplickým kočkám a do spolku Fousek.