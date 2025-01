Smolař Aslan (12) měl těžký život, nevyšla mu ani adopce. Najde ještě opravdový domov?

To, čím si Aslan prošel, ho poznamenalo, je teď zmatený a zklamaný. Je to už starší pejsek, který potřebuje trpělivý přístup. Z adopce se Aslan vrátil kvůli údajnému napadení paničky. „Kde je pravda nevíme, informace se různí. V útulku ale za celé dva roky, a poté ani u naší dobrovolnice nikdy nikoho nekousl,“ řekla předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová..

Aslan potřebuje vědět, že ruce hladí | Jana Ulrichová

Ruce hladí

To potvrzuje i Ludmila Dědečková, která má nyní Aslana u sebe v Liberci v dočasné péči. „Na jedno oko nevidí, je proto lekavý. Je potřeba k němu přistupovat pomalu a ukázat mu ruce. Jinak je ale hodný, nikoho nenapadá,“ řekla. Dodala, že když se s ním člověk naučí zacházet, když mu ukáže, že ruce hladí, rychle pochopí, že se nemusí bát.

Člověku, který se naučí Aslanovi rozumět, bude ještě skvělým parťákem | Jana Ulrichová

Klid a pohodu

Aslan potřebuje už jen klid a pohodu. Má rád společnost, dobře se snáší s fenkami i s jinými psy. Kočky někdy toleruje, občas ale má chuť je prohnat. S ohledem na věk má už Aslan i své neduhy. „Má potíže se střevy, rychleji se vyprazdňuje, potřebuje proto častěji ven. Pokud by byl delší dobu doma, umí chodit na podložku,“ popsala dočaskářka.

Ke starším lidem

Nejspokojenější by byl Aslan u starších, trpělivých a tolerantních lidí, kteří by na něj měli dostatek času. „Není náročný na pohyb, i když na vodítku umí chodit, nepotřebuje dlouhé procházky, postačí mu proběhnout se na zahradě,“ řekla Ludmila. Dodala, že doma nic neničí, neštěká. „Nepotřebuje toho moc, jen milující domov s teplým pelíškem, kde by mohl v klidu dožít,“ doplnila.

Aslan čeká na milující domov celý svůj život | Jana Ulrichová

Péči spolek uhradí

Lidé, kteří by se chtěli Aslana ujmout, se nemusí bát vysokých nákladů spojených s péčí o něj. Spolek se zavázal hradit mu ji doživotně. Více informací k jeho adopci získají zájemci ve spolku Psí senioři v nouzi na telefonním čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.