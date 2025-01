Bena (12) potřebuje dietu a stálý kontakt s člověkem. O samotě naříká, najde nový domov?

Fenka je milá, má ale velkou nadváhu. Kila navíc musí shodit. „Je to velká zátěž na nožičky, na srdíčko. Potřebuje proto pohyb a upravit jídelníček,“ řekla Ludmila Dědečková, která má nyní Benu u sebe v Liberci.

Bena se svou dočasnou paničkou Lídou Dědečkovou | Jana Ulrichová

Dieta a pohyb

Nadváha už fenku omezuje, musí proto shodit minimálně 5 kilogramů. „Špatně chodí, špatně se jí i leží, špatně dýchá,“ popsala dočaskářka s tím, že Bena navíc trpí i separační úzkostí. „Když je sama, štěká, vyje a pláče, a navíc se i sebepoškozuje, drbe se a kouše. I proto ji potřebujeme rozpohybovat, i když pohyb nemá moc ráda,“ vysvětlila s tím, že časem, až se zklidní, se tyto projevy mohou vytratit.

Bena má nadváhu, potřebuje dietu a více pohybu | Jana Ulrichová

Ke starším lidem

Paní Ludmila se teď snaží dát Benu do formy a zároveň se jí poohlíží po novém trvalém domově. „Byla by vhodná ke starším lidem, kteří by byli stále s ní, aby nebyla ve stresu. Musí být ale důslední v dodržování diety. Bena je kastrovaná, proto bude mít stále tendence přibírat. „Nesmí dostávat jídlo od stolu. Měla by mít jen granule pro kastrované a starší psy,“ řekla dočaskářka.

Vyžaduje kontakt

Pokud budou noví majitelé důslední, získají v Beně skvělou společnici, která toho nepotřebuje moc, jen pozornost a hlazení. „Potřebuje kolem sebe člověka. Lehne si mu k nohám, strčí mu čumák a řekne si o pohlazení. Je to takové malé štístko,“ dodala paní Ludmila.

Bena potřebuje kontakt s člověkem | Jana Ulrichová

Najde domov?

Kromě nadváhy, kterou se určitě podaří časem odbourat, je Bena naprosto zdravá. Do nového domova bude moci odejít během měsíce. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.