Chucky miluje lidi i ostatní zvířata. Nevydrží ale sám. Najde domov?

Chuckyho (2), kterého má v péči spolek Pes nejvěrnější přítel, se původní majitelé zbavili. Je to skvělý pes milující lidi, děti, i ostatní zvířata, nevydrží ale sám. Spolek mu proto platí hotel s výcvikem, kde se snaží jeho separační úzkost odbourat.

Kříženec labradora a akity inu Chucky pochází od majitelů, kteří své psy namnožili a pak je nechtěli. „Napřed k nám dali štěňata, pak volali, že se potřebují zbavit i rodičů, jinak že je vyhodí z domu. Přijali jsme od nich celkem čtyři psy, dvě štěňata a fenu se psem,“ řekla zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel Simona Štěpánková. „Oba tam žili jen na dvorku. Množili na nich opakovaně, protože fena byla po několika porodech,“ dodala.

Chucky s Monikou Pagáčovou, která se mu věnuje | Jana Ulrichová

Nechce být sám

Chucky putoval do dočasné péče, kde ale okamžitě předvedl, jak špatně snáší samotu. „Během tří hodiny stihl zlikvidovat dveře,“ řekla Simona s tím, že nezvládl ani přesun do výběhu, kde si ubližoval. Umístili jej proto do psího hotelu Dog House v Hradištku, kde se mu věnuje zkušená výcvikářka Monika Pagáčová, která jej cvičí a postupně ho zvyká na samotu.

Chucky je veselý a hravý pes | Jana Ulrichová

Něžný i k dětem

Podle ní je Chucky skvělý pes s úžasnou povahou. „Je kontaktní, není ale zbrklý, takže se hodí i do rodiny s malými dětmi, protože nestrká, neskáče, dává si prostě pozor,“ řekla. „Potřebuje k sobě ale lidi, kteří na něj budou mít dostatek času, protože nevydrží dlouho sám,“ dodala s tím, že nejdéle zatím vydržel sám 3 hodiny. „Pak se začne snažit dostat se k vám za každou cenu, přes dveře, přes okno. Může si přitom i ublížit,“ řekla paní Monika.

Skvělý parťák

Jinak je Chucky báječný psí společník, který se svému člověku dokonale přizpůsobí. „Když budete pecivál, bude s vámi ležet na gauči a bude mu stačit delší vycházka jednou denně. Když budete trávit veškerý čas venku, bude také šťastný,“ řekla výcvikářka s tím, že Chucky umí povely, dobře funguje na přivolání. Má rád ostatní zvířata, nevadí mu kočky ani drůbež. „Není lekavý, můžete mu sáhnout i do misky s jídlem,“ dodala.

Monika se Chuckymu věnuje a pracuje s ním | Jana Ulrichová

Najde domov?

Chucky je pes v nejlepších letech, není důvod, aby je trávil v dočasném domově. Už jen pro svou skvělou povahu by si zasloužil svou vlastní milující rodinu. Zájemci s dostatkem času, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat spolek Pes nejvěrnější přítel telefonicky na čísle 777 203 831.

Chucky je 30 kilogramový kříženec labradora a akita inu | Jana Ulrichová

Pro psy s problémy

Dog House je specifický psí hotel, který se zaměřuje na zvířata s různými problémy. Jeho majitelé mají mnohaleté zkušenosti s chovem, výcvikem a nápravou nežádoucího chování. „Zaměřujeme se na psy, kteří mají problémy s agresivitou k lidem nebo k jiným psům, nebo na psy se separační úzkostí, jako má Chucky,“ řekla Monika Pagáčová. Dodala, že nabízejí hodiny socializace, provozují i školu a školku pro psy bez rozdílu velikosti. Poradí si s čivavou i s dogou.