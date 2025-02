Farma hrůzy, na kterou upozornily Blesk tlapky, skončila. Zvířata byla prodána, psi odebráni

Farmář Vladimír Novák se loni v létě vzdal části smečky psů, kterou nekontrolovatelně namnožil. U jejich odběru byly i reportérky Blesk tlapek, které se přitom dostaly i do stájí, kde byly krávy a na kost vyhublá prasata. Na celém pozemku byl nepořádek, polodivocí psi tam pobíhali mezi harampádím a ohlodanými kostmi hospodářských zvířat, které se tam všude povalovaly.

Prasatům byla vidět žebra | Kateřina Lang

Dostal pokutu

Reportérky tehdy podaly Krajské veterinární správě podnět ke kontrole. Inspektoři pak na místě zjistili porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i zákona o veterinární péči. Chovatel dostal pokutu a reálně hrozilo, že přijde i o dotace. Zbylé dva psy, fenu a psa, doporučili veterináři odebrat.

Po celém pozemku se povalovaly zvířecí kosti | Jana Ulrichová

Psa odebrali

Teď už farma hrůzy neexistuje. „Loni na konci roku jsem skončil v nemocnici. Syn mezitím všechno prodal, krávy jsou pryč, prasata taky,“ řekl farmář. „Zvířata byla rozprodána, farma je prázdná,“ potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že úředníci chtěli odebrat ještě i fenu jako potencionální matku dalších štěňat, tu se ale nepodařilo odchytit. Odebrán byl proto zatím alespoň pes.

Chybu nepřipustil

Vladimír Novák, který už je nyní z nemocnice doma, si ale nikdy žádné pochybení nepřipustil. Byl a stále je přesvědčen, že se o zvířata staral dobře. „Zvířata měla, co žrát a měla by, co žrát. Měla tady absolutní svobodu,“ řekl, zároveň ale přiznal, že s farmařením definitivně skončil. „Už bych to ze zdravotních důvodů ani nemohl dělat,“ řekl.

Majitel si nepřipouštěl, že dělá něco špatně | Jana Ulrichová

Problémy trvaly roky

Veterinární inspektoři sledovali problematický chov v Sukoradech už od roku 2011. „V chovu nacházeli problémy, které se opakovaly. Byla zjišťována pochybení vůči veterinárnímu zákonu i zákonu na ochranu zvířat proti týrání,“ potvrdil už dříve mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že veterináři i úředníci z obce s rozšířenou působností chovatele opakovaně pokutovali. „Z prohřešků, které se v chovu objevily, lze zmínit například chov v nevhodných podmínkách, kdy zvířata měla vysokou podestýlku omezující pohyb, a omezování napájení prasat,“ uvedl Vorlíček. Dodal, že majitel nehlásil kadávery, tedy uhynulé kusy, zvířata měl neznačená a chyběly mu u nich i zdravotní zkoušky.