Psi živořili na statku mezi harampádím. Zoufalé pohledy otřásly i silnými chlapy

Psi, převážně velcí a středně velcí kříženci, byli nesocializovaní, zadredovaní, srst měli zaneřáděnou od vlastních výkalů, a byli poranění, prý proto, že se mezi sebou navzájem napadali. Jejich majitel se choval ale sebevědomě. To, že dělá něco špatně, si nepřipouštěl. „Dělám to jinak, než ostatní,“ prohlásil.

Psi nebyli zvyklí na vodítko, majitel je za sebou vláčel | Jana Ulrichová

Psy nezvládal

Byl to přitom sám majitel, kdo kontaktoval vedoucí spolku Dogsy a požádal ji o pomoc s přemnoženými psy. „Nejdříve se ptal, kolik by stálo jejich umístění do útulku. Řekl, že se mu rozmnožili, že je už není schopen financovat ani krmit. Když jsem to tu viděla, byla jsem šokovaná. Domluvili jsme se, že od něj vezmeme více psů,“ popsala provozovatelka útulku Dogsy v Jestřebí Veronika Slavíková.

Odchyt psů byl náročný | Jana Ulrichová

Ohlodané kosti

Psi žili na statku v podstatě na smetišti. „Bylo tam harampádí, zbytky jídla, krabice, hadry, papíry, výkaly a strašný smrad,“ popsala záchranářka Kateřina Ondičová budovu, ze které majitel psy vyváděl. Větší psi byli zavření v kotci, kde neměli žádné jídlo ani vodu, jen ohlodané hovězí kosti.

Po celém pozemku se povalovaly zvířecí kosti | Jana Ulrichová

Neměli jména

O zvířata včetně březí feny, kterých se majitel písemně vzdal, se podělily tři spolky, Dogsy, Anidef a ForDogs. Odchyt nebyl vůbec jednoduchý. Vystresovaní psi nevěděli, co se děje, neznali vodítko, přepravní klec ani auto. Většina z nich neměla ani jména. Majitel to s nimi neuměl, tahal je jako králíky z klobouku. Manipulace s nimi byla proto náročná, díky trpělivému přístupu záchranářů se ale nakonec uklidnila, nechala se naložit a odvézt do bezpečí.

Zoufalé pohledy

Jedním z těch, kteří přijeli nezištně pomoci, byl i dobrovolník Petr Maleček, majitel malé firmy, který pomáhá zvířecím záchranářům s převozy zvířat. „Ze začátku jsem z toho byl docela špatný, podmínky, ve kterých tam zvířata žila, byly tragické, dost to se mnou hnulo. Ti psi byli odevzdaní, měli zoufalé pohledy. Něco takového jsem viděl poprvé,“ přiznal.

Petr Maleček byl tím, co na místě viděl, otřesen | Jana Ulrichová

Zachráněná Bela

Mezi zachráněnými psy byla i fenka Bela s poraněným okem, která putovala rovnou do karantény útulku Dogsy. „Čeká ji kompletní veterinární vyšetření, musíme udělat sono, abychom zjistili, jestli není březí, a pak ji musíme dát dohromady jak po fyzické, tak i psychické stránce,“ řekla Veronika Slavíková. Netajila se přitom zklamáním, že nemohli odvézt všechny psy. „Museli jsme vzít jen ty, které nám dal. Nemáme právo odebírat zvířat,“ řekla.

Bela už je v bezpečí v karanténě v útulku Dogsy | Jana Ulrichová

Podnět ke kontrole

Reportérky Blesk tlapek, které byly přítomné celé akci, se rozhodly podat Krajské veterinární správě podnět na prověření chovu, protože kromě zbylých psů chová majitel v polorozpadlém statku plném nepořádku i hospodářská zvířata, krávy a prasata.