Polívečky v polévce neskončí. Eliška zachraňuje ve zvířecím hospicu i slepice, učí je i sedět na bidle

Eliška Vafková má velké srdce. Kromě toho, že v Bukovince na Blanensku už 11 let provozuje psí hospic Dejte nám šanci, zachraňuje i slepice vyřazené z velkochovů. Říká jim Polívečky, v polívce u ní nekončí. Nechává je u sebe spokojeně dožít.

Slepice, které si Eliška přiváží z drůbežáren, teprve u ní poznávají, co je to tráva, hrabání, popelení. „Jsou holé, mají vyškubané peří, přerostlé drápy i zobáky, jsou vyděšené. Je to s nimi stejné, jako se psy z množíren, nic neumí, nic neznají,“ řekla.

Slepice se dají i ochočit | Jana Ulrichová

Stroj na vajíčka

První Polívečky si Eliška přivezla loni. „Předtím sloužily jen jako stroj na vajíčka. Znaly jen klec o velikosti A4, ve které žily natěsnané. Nebyly vůbec zvyklé na otevřený prostor. Neznaly kurník, učili jsme je tam chodit na noc a učili jsme je sedět na hřadu,“ popsala.

Slepice, kterým láskyplně říká Polívečky, u Elišky ale v polévce nekončí | Jana Ulrichová

Pro silné povahy

Když už slepice ve velkochovech méně snáší a nejsou proto rentabilní, posílají je na jatka. To je chvíle pro Elišku a jí podobné zachránce. „Sleduji webové stránky drůbežáren, kde se termíny vyřazování slepic zveřejňují,“ řekla s tím, že i pak samotný nákup slepiček, tzv. vyskladňování, je jen pro silné povahy. „Slepičky čekají v přepravních klecích narvané ještě víc na sobě, než jak žily doposud. Přijde pracovník, zeptá se, kolik jich chcete a bez jakéhokoliv soucitu, bez jakéhokoli respektu k živému tvorovi, je popadne za nohu, za křídlo, za krk, a nahází je do pytle nebo do nějaké bedny, ve kterých si je pak zájemci odváží,“ popsala.

Jako feny z množíren

Slepice jsou tím vším natolik stresované, že některé cestu do nových domovů ani nepřežijí. Ty, které to zvládnou, pak konečně poznávají normální život a v klidu u Elišky dožívají. „Mohou dožívat ještě pět, šest let, záleží na tom, z jakého chovu přijdou a v jakém jsou stavu. Podobně jako feny z množíren trpí na záněty dělohy, odcházejí za slepičky obvykle na záněty vejcovodů, protože mají těla strhaná každodenní produkcí vajec,“ řekla.

U Elišky slepice z klecových chovů teprve poznávají volný život | Jana Ulrichová

Ráj na zemi

Elišce ale nejde o vajíčka. Slepičky u ní mají ráj na zemi. Díky péči, kterou ji dává, se z ních stávají domácí mazlíčci. „Je to nenáročné zvíře. Potřebují jen baštu, vodu a lásku člověka. Když si na vás zvyknou, ochočí se jako pejsek. Jsou skvělé, vítají vás kvokáním, skáčou vám na klín a chodí za vámi třeba až do bytu,“ dodala.

Teď už slepičky z klecí umí i popelit | Jana Ulrichová

Víte, že …

… klecových chov slepic je zakázán zákonem, který by měl vstoupit v platnost v roce 2027?

… ještě v loni bylo v Česku chováno v klecích 58 procent nosnic?