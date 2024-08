Za týrání odebrané Leile nevyšla adopce, po roce ji vrátili. V útulku nechápou proč

První majitel Leily byl tyran. Úřady mu ji odebraly, protože ji krutě zanedbával. V létě, v zimě, v mrazech ji držel uvázanou na řetězu u dřevěné bedny, kterou měla místo boudy. Byla hubená, protože byla špatně živená, a olysalá.

Leila je v útulku už podruhé. Usměje se na ni konečně štěstí? | Jana Ulrichová

Vrácena po roce

Z řepnického útulku, kam byla poté umístěna, si ji adoptovala nová rodina. Ta ji ale teď, po roce společného soužití vrátila. „Vrátili ji pro nás z nepochopitelného důvodu, údajně neměla ráda pána,“ řekla spolumajitelka útulku Jana Kymrová. „Vůbec nevíme, co se tam stalo, možná nějaká špatná vzpomínka z minulosti, kdo ví,“ dodala s tím, že Leila je přitom skvělá, je milá, a čistotná.

Skvělý společník

Leila je ještě mladá, je hodně temperamentní, hravá, hodila by se proto k mladším, sportovně založeným lidem, kteří by ji dokázali zaměstnat a utahat. Měla by žít v bytě, venku si toho už užila dost. „Může jít i do rodiny s dětmi, je k nim něžná, má je ráda,“ řekla Jana s tím, že horší už je to s jinými drobnými domácími zvířaty. „Každopádně je to báječný společník a skvělý psí kamarád, přáli bychom jí dobrý domov,“ dodala.

Nevěří mužům

Leila je naprosto zdravá, jediný její problém je to, že příliš nedůvěřuje mužům, i to se dá ale s trochou trpělivosti a laskavosti překonat. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout a dát jí nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.