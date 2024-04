Buddy zažil jako štěně kruté týrání. Na lidi nezanevřel, v útulku z něj vychovali skvělého psa

Buddy (2), zřejmě kříženec bull plemene, se do chrudimského útulku dostal jako štěně. V té době už měl za sebou ty nejhorší možné zkušenosti. Původní majitel ho týral, a to tak, že mu naštípnul pánevní kost. Teď už je Buddy v pořádku, připravený odejít do nového domova.

Podmínky, ve kterých Buddy vyrůstal, ho poznamenaly. „Zranění ho zpočátku hodně omezovalo, nebyl schopný ani vyskočit. Naštěstí léčba zabrala, teď už chodí, nekulhá, nemá bolesti,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová. Dodala, že Buddy je přátelský, mírný pes, který ke svým lidem přilne, nezanevřel na ně.

Buddy s vedoucí útulku Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Poslouchá na slovo

Buddy je navíc i velmi poslušný a učenlivý. „Je inteligentní, je schopný naučit spoustu povelů. Každý psí hlavolam, který jsme ti měli, vyřešil,“ řekla Anežka s tím, že venku chodí u nohy, poslouchá na slovo, rád si hraje a umí si dokonce otvírat i dveře. „Jediným jeho nešvarem je to, že velké psy vyštěkává,“ dodala s tím, že i tohle lze u něj dobře regulovat pomocí pamlsků.

Buddy je mladý kříženec bul plemene | Jana Ulrichová

Umí slalom, válí sudy

V útulku se Buddymu hodně věnovali. „Byl tak trochu privilegovaný, protože se k nám dostal jako opravdu hodně nemocné štěňátko. Díky tomu umí zůstat na místě, na povel štěknout, dát pacičku, umí i slalom mezi nohama. Umí i povely ke mně, sedni, lehni, zůstaň a taky válí sudy,“ řekla vedoucí s úsměvem. Dodala, že jediné, co nemá rád, je voda. „Když se dotkne vody, jako by do něj vjel amok. Působí to komicky,“ řekla s úsměvem.

Více návštěv

I když je Buddy velmi milý a šikovný, zájemci o něj se nehrnou. Možná proto, že jako každý kříženec bull plemene potřebuje hodně pohybu a také někoho důsledného, kdo mu nastaví pravidla. „Hodil by se k aktivním lidem, může být i v rodině se staršími dětmi. Zájemci o něj ale musí počítat s více návštěvami v útulku, aby si Buddy na ně zvykl,“ řekla vedoucí s tím, že totéž platí i o dalším psu. „S fenkou by se určitě snesl, stejně tak s kočkami. Ty tady potkává denně, má je rád,“ dodala.

Buddy umí dát i pac | Jana Ulrichová

Žádná omezení

Buddy navzdory svému nepěknému startu do života nemá žádná zdravotní omezení. Je v pořádku, do nového domova může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by mu ho chtěli dát, mohou kontaktovat útulek telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku.