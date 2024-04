Puclík byl týraný a odložený. První adopce mu nevyšla. Potřebuje pána, který se mu bude věnovat

Puclík (2) za svůj krátký život neprožil nic hezkého. Původní majitel se ho bezcitně zbavil, nová rodina, která ho adoptovala, jej vrátila. To nejlepší, co ho dosud potkalo, je pobyt v chrudimském útulku. Jeho pracovníci věří, že správný domov pro něj přece jen najdou.

Puclíka předal do útulku starosta z nedaleké obce. „Zavolal nám, že ho tam někdo nechal uvázaného u stromu. Když jsme pejska převzali, byl silně dehydratovaný, vyčerpaný, byl na tom špatně i psychicky,“ popsala vedoucí útulku Anežka Formanová.

Puclík s vedoucí útulku Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Zavřený, hladový

Trvalo několik dní, než se dal Puclík dohromady. Pookřál, až když zjistil, že v útulku mu už nic nehrozí. Proč byl tak zlomený, zjistili tamní pracovníci později. „Dozvěděli jsme se, že byl zřejmě týraný. Původní majitelé ho zavírali na malém prostoru, zhruba dva na dva metry, a nechtěli ho krmit, aby nemuseli uklízet výkaly,“ popsala vedoucí.

Puclík je hezký kříženec | Jana Ulrichová

Nevydařená adopce

To samozřejmě psa poznamenalo. „Odpovídá tomu jeho chování. Lidi si vybírá, má je vesměs rád, s bližší interakcí má ale občas problém,“ řekla Anežka. Puclíka poznamenala i nevydařená adopce, ze které se ne vlastní vinou vrátil. Od té doby je k lidem ještě opatrnější. „Je to odrostlé štěně, psí huberťák, takže zároveň zkouší, co si může dovolit. Bude potřebovat někoho s pevnou rukou, někoho, kdo si od něj nenechá všechno líbit, a nastaví mu hranice,“ dodala.

Miluje hračky

Pokud tohle nový majitel zvládne, získá v Puclíkovi skvělého, hravého parťáka, se kterým se dá za pamlsky a zejména za hračky, pešky a míčky, dobře pracovat. „Je to temperamentní pejsek, který potřebuje hodně pohybu, potřebuje někoho, kdo ho bude cvičit a nenechá ho jen tak zahálet,“ vysvětlila vedoucí.

Puclík je velmi hravý, miluje pešky a míčky | Jana Ulrichová

Do aktivní rodiny

Puclík zapadne do aktivní rodiny, s majiteli bude rád chodit na výlet, rád plave, zvládne i běh u kola. Může žít ve městě, jehož ruch mu nevadí, ale i na venkově. Nehodí se k malým dětem, protože občas má tendenci hlídat si hračky, ani k jiným psům. „Fenky má rád, jiné psy ale nesnese. Tady vychází jen s Buddym, v jehož společnosti vyrůstal. Je to ale výjimka. Doporučujeme ho jako zvířecího jedináčka,“ řekla Anežka.

Jediný, s kým se Puclík snese, je Buddy. V útulku ho proto doporučují jako zvířecího jedináčka | Jana Ulrichová

Jak jej adoptovat

Ideální by byl pro Puclíka dům se zahradou, protože je zvyklý žít venku, zvykl by si ale zřejmě i v bytě. Je naprosto zdravý, v dobré kondici, do nového domova proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat útulek telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku.