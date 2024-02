Chytrý a učenlivý Kenzo hledá zkušeného pána. Potřebuje zaměstnat tělo i hlavu

Kenzo se stal za svůj krátký život už třikrát nechtěným. Narodil se z neplánovaného krytí, majitelé ho proto hned po narození nechali na veterinární klinice, kde si ho vzala jeho první panička. Nezvládala ale jeho temperament, a tak brzy skončil zavřený v kotci. Dceři majitelky se Kenza zželelo, vzala si ho k sobě do bytu v centru města, brzy ale zjistila, že ani krátké vycházky do parku nejsou vzhledem k jeho energii dostačující. „Proto putoval ke mně s tím, že mu najdeme vhodnější domov a aktivní páníčky,“ řekla Barbora Pokorná ze spolku Dočasky De De, která nyní o Kenza pečuje.

Barbora Pokorná to s Kenzem umí | Jana Ulrichová

Nesnáší samotu

Po příchodu do dočasné péče bylo těžké Kenza zastavit. „Byl nonstop v pohybu, neuměl vůbec odpočívat, a to ani doma. Museli jsme mu nastavit hranice, což je u psa, jako je Kenzo, který neustále zkouší, kam až může zajít, velmi důležité. Když přesně ví, co smí a co už ne, líp se mu funguje,“ vysvětlila Barbora s tím, že Kenzo navíc těžko snáší samotu. Když se nudí, demoluje. Umí otvírat dveře, skříňky, šuplíky, dostane se kamkoli, nic pro něj není problém. Proto jej naučili odpočívat v kleci, což je pro něj bezpečnější.

Kenzo je krásný, velmi temperamentní a chytrý kříženec | Jana Ulrichová

Má bystrou hlavu

Unavit Kenza není jednoduché. Nestačí ho jen utahat fyzicky procházkami, během a sporty, potřebuje zaměstnat i hlavu. „Ideální jsou pro něj sporty jako je canicross, to mu dost jde. Rád běhá a tahá, kromě vycházek potřebuje alespoň dvě hodiny denně nějakou aktivitu, kde zapojí co nejvíc energie. Má navíc i velmi bystrou hlavičku, takže ho baví i hlavolamy. Je to opravdu pes, se kterým je třeba pracovat, a na to dnes lidé, bohužel, nemají moc čas,“ řekla Barbora.

Milující parťák

Kenzo má velmi milující povahu. Rád se mazlí, rád je ve společnosti svého člověka, který je pro něj velmi důležitý. Bude mu oddaný, udělá pro něj cokoli. Vzhledem k pohybu, který potřebuje, mu bude i osobním fitness trenérem. „Lidem, kteří se ho ujmout a poskytnou mu vše, co potřebuje, za to na oplátku dá celoživotní bezpodmínečnou oporu a lásku. Jakoukoli aktivitu, kterou mu vymyslí, bude dělat rád, bude jim po boku a ještě k nim bude vzhlížet jako k bohovi,“ řekla Barbora.

Kenzo se rád mazlí | Jana Ulrichová Volejte Báře

Zajemci, kteří jsou schopni dát Kenzovi nejen domov a lásku, ale i dostatek potřebných aktivit, mohou kontaktovat jeho dočaskářku telefonicky na čísle 602 841 252.