Zdemoloval dům i auto, sám se nudil. Majitelé udělali chybu, v útulku Ben seká latinu

Do útulku přišel Ben coby půlroční štěně společně se svým sourozencem Maxem. Původní majitelé je chtěli na zahradu. „Neodhadli ale jejich povahu a destrukční sklony. Podle toho, co víme, jim zničili dům, dokonce i auto,“ řekla zakladatelka útulku Veronika Slavíková s tím, že v útulku ale nic takového neudělali. „Přisuzujeme to tomu, že se nudili,“ dodala. Nyní už má Max nový domov, Ben na něj stále ještě čeká.

Ben je podle pracovníků útulku milý, temperamentní pes | Jana Ulrichová Snese psy i kočky

I teď je Ben stále ještě štěně, které se potřebuje hodně učit. Je nabitý energií, proto je potřeba s ním stále pracovat, unavit ho. „Povahově je skvělý. Máme vyzkoušeno, že se snese s kočičkami, s fenami i s ostatními psy. V tomto směru je naprosto bezproblémový,“ řekla Veronika.

Žádný povaleč

Nejvhodnější by pro Bena byla sportovně založená rodina. „Je to pes pro aktivní lidi, nebude to žádný povaleč. Nechceme ale, aby skončil na zahradě, měl by být členem rodiny, nejlépe takové, kde už mají s velkými plemeny zkušenosti,“ zdůraznila Veronika s tím, že pokud v budoucnu v jeho výchově něco podcení, mohou nastat problémy.

Ben je mohutný kříženec rhodéského ridgebacka | Jana Ulrichová

Skvělý k dětem

Ben je naprosto zdravé, očkované zvíře, které může žít i v domácnosti s dětmi. „Ty miluje. Je jen potřeba dát trochu pozor, protože tím jak je veliký, může někoho z radosti porazit. Jinak je to ale k dětem naprosto skvělý pes,“ řekla. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.