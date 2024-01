Rexík zůstal v bytě s umírajícím pánem. Čipera, co miluje lidi, teď hledá nového

Rexe přivezla do útulku policie, protože jeho pán po převozu do nemocnice bohužel zemřel. „Po příjezdu k nám byl ve stresu. To, že byl týden bez vody a krmení, jej zdravotně poznamenalo, měl problémy s ledvinami,“ řekla spolumajitelka útulku Jana Kymrová. Dodala, že šlo naštěstí o problémy pouze dočasné, které se podařilo vyřešit. Nyní už je Rexík naprosto zdráv, připravený na adopci.

Rexík má lidi rád, přilnul i k vedoucí útulku Janě Kymrové | Jana Ulrichová

Trochu hašteřivý

Rexík je pravý voříšek, veselý, milý a čiperný. Je temperamentní, rád běhá a dovádí. „Je trošku hašteřivý. Když se mu jiný pejsek podvolí a dá najevo, že se nechce prát, nemá s ním problém. Jinak si ale nenechá nic líbit,“ řekla Jana s tím, že s fenkami vychází dobře. „Má je rád, jako správný chlap,“ dodala s úsměvem.

Rexík je typický venkovský voříšek | Jana Ulrichová

Jako parťák

Nejvíce by se Rexík hodil ke starším lidem. „Bude s nimi šťastný na zahrádce i na procházce. Naváže se na ně. Je na něm vidět, že má lidi rád, proto bychom ho chtěli dát někomu, kdo jej bude mít jako kamaráda, jako parťáka,“ vysvětlila Jana. Dodala, že je Rexík čistotný, proto může být jak v rodinném domě se zahrádkou, a třeba i zateplenou boudičkou, tak i v bytě.

Kastraci zajistí

V útulku doporučují pro Rexe kastraci. „Chtěli jsme mu ji zajistit sami. Kvůli problémům s ledvinami, které měl po své příchodu k nám, jsme ji ale museli odložit,“ vysvětila Jana s tím, že teď už je Rexík v pořádku a proto jsou připraveni se s případným zájemcem o jeho adopci domluvit a kastraci ještě před jeho odchodem do nového domova zajistit.

Rexík je milý a mazlivý | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Rexíka ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.