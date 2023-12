Jednooká Xara čeká v útulku už pět let. Člověka, kterému uvěří, zahrne láskou

Od února 2018 čeká v chrudimském útulku na svého člověka kříženka ovčáka Xara (9). I když je milá, hravá a poslušná, nikdo vhodný o ni za celých pět let neprojevil zájem. Možná za to může její handicap, chybí jí jedno oko

Xara se dostala do útulku coby nalezenkyně. Čím si prošla, nikdo neví. Nic dobrého to ale určitě nebylo, protože byla agresívní a lekavá. Neměla zřejmě ani dobré zkušenosti s muži, zejména těch starších, zarostlých se bojí a reaguje na ně dodnes velmi negativně. Jinak je ale milá a k lidem přátelská. Chvíli jí trvá, než někomu stoprocentně uvěří, pak ho ale zahrne láskou.

Xara je hezká kříženka ovčáka | Jana Ulrichová

Plná energie

Do útulku přišla Xara už bez jednoho očička. Jak o něj přišla, není jasné. „Možná jí někdo ublížil, mohlo to být ale i po srážce s autem, protože navíc nedošlapuje na zadní nožičku. Ani jedno ji ale nijak neomezuje,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová s tím, že Xara má stále spoustu energie, ráda si hraje a o hračky se přetahuje. „Člověk se s ní ani chvilku nenudí,“ dodala.

Xara s vedoucí útulku Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Může mít parťáka

Xara by se hodila do rodinného domku se zahrádkou. „Dříve měla problémy s cupováním věcí, čím je ale starší, tím je moudřejší, takže si umím představit, že by mohla být i někde uvnitř na pelíšku, třeba v chodbě,“ řekla vedoucí s tím, může mít i psího parťáka, pouze ale psa, s fenkami se nesnáší. Nehodí se ani k malým dětem, s těmi staršími ale problém nemá.

Zvykne si rychle

Čím déle je Xara v útulku, tím je podle tamních pracovníků mazlivější. „Pokud bude mít v novém domově zahrádku a majitelé po ní nebudou chtít hned nějaké velké věci, zvykne si určitě rychle,“ řekla vedoucí s tím, že pokud by si chtěl Xaru adoptovat někdo jako druhého psa, budou od něj v útulku vyžadovat více návštěv, aby se oba psi dobře poznali a zvykli si na sebe.

Xara zvládá základní povely | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Xary ujmout a dát jí nový domov, mohou kontaktovat útulek telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku https://utulek-chrudim.cz/xara/.