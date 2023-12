Devět let v útulkovém kotci kvůli nálepce „agresivní“. Foxy je přitom mazel, zaslouží si domov

Foxy pochází z nevhodných podmínek. „Byl týraný, nemá rád starší muže, na ty reaguje. Do svých dvou let byl pravděpodobně uvázaný na řetězu. Proto byl také dlouho citlivý v oblasti krku,“ řekla vedoucí útulku Anežka Formanová s tím, že nyní je, i díky výcviku, z Foxyho úplně jiný pes. „Je to zlatíčko, mazel,“ zdůraznila.

Foxy s vedoucí chrudimského útulku Anežkou Formanovou | Jana Ulrichová

Jak přerostlé štěně

Na hry prý Foxy příliš není, dá se s ním ale dobře manipulovat. „Za pamlsek udělá opravdu cokoli. Nechá se vyčesat, nechá se podrbat. Je to trochu tahoun, to je asi jeho jediná slabina,“ řekla vedoucí s tím, že přes svůj věk působí Foxy jako přerostlé štěně. „Na procházky, i hodinové, chodí s cizími lidmi, nemá s tím žádný problém. Všechny hned vítá a olizuje,“ dodala.

Foxy je krásný kříženec zlatého retrívra zřejmě s hovawartem | Jana Ulrichová

Šťastný v kotci

I zdravotně je na tom Foxy dobře. „Výsledky krevních testů u něj vyšly nad očekávání. Během vyšetření podstoupil i vyčištění zubů,“ řekla Anežka s tím, že Foxy je vyloženě kotcový pes. „Na kotec je zvyklý, je hodně chundelatý, takže v bytě by se zřejmě trápil. Navíc nemá, bohužel stoprocentní hygienické návyky,“ uvedla. Dodala, že ideální by pro něj byla zateplená bouda, pelíšek a pár hraček na zahradě. „To by byl opravdu šťastný,“ řekla.

Má to smysl

Protože má Foxy zřejmě velmi špatné zkušenosti s muži, hodil by se spíše k ženě. Může mít i čtyřnohého parťáka, protože k jiným psům je velmi kamarádský. Podle vedoucí útulku by si Foxy nový domov opravdu zasloužil, už proto, že jej vlastně ještě nikdy nepoznal. „Má to smysl, adoptovat si starší zvířátko. Tomu člověku se to tisíckrát vrátí. Foxy přinese novému majiteli do života spoustu lásky, díky němu už nebude nikdy sám, protože ho Foxy ho o samotě nenechá,“ dodala Anežka.

Foxy je milý, mazlivý pes | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Foxyho ujmout a dát mu konečně domov, mohou kontaktovat útulek telefonicky na číslech 734 796 370 a 734 796 371, písemně na e-mail utulek@spchrudim.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách útulku.