Maxe zlomila ztráta pána, cenil zuby na celý svět. Nový domov vyhlíží z útulku

Zničený z nečekané ztráty je německý ovčák Max (6). Celý dosavadní život strávil po boku svého milovaného pána. Ten ale odešel do domova důchodců, do kterého ho vzít nemohl. Max nesl změnu velmi těžce. Když přijel do útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku, cenil zuby na celý svět.

Osiřelého Maxe vzal pod svá křídla spolek Pes nejvěrnější přítel, který pro něj našel dočasnou péči. V té ale nemohl zůstat dlouhodobě, zájemci o jeho adopci se zatím nenašli, a tak teď čeká Max na nový domov v útulku v Řepnici.

Max je krásný německý ovčák | Jana Ulrichová

Zděšený ze změn

V době, kdy jej Blesk tlapky navštívily, byl ještě v karanténě. „Přišel ve velmi velkém stresu. Každý neznámý nebo nečekaný podnět ho vylekal, reagoval stresově,“ popsala spolumajitelka útulku Jana Kymrová. Dodala, že Max k sobě potřebuje zkušeného a vyrovnaného člověka, který mu dát dostatek času na vzájemné seznámení.

Max miluje hračky, zejména ty pískací | Jana Ulrichová

Miluje hračky

Do nového domova by Max potřeboval co nejdříve, byl zvyklý na zahrádku a neustálou společnost svého pána, o to těžší je pro něj teď život v útulku. „Chodí ven, chodí na procházky, chodí do výběhu zatím ale sám, bez ostatních pejsků, protože na ně reaguje štěkáním. Není ale agresivní,“ řekla Jana. Dodala, že na vodítko zřejmě nebyl zvyklý, teprve se na něm učí chodit, občas se do něj zamotá a pak se lekne. Miluje ale hračky, zejména ty pískací.

Postupné seznámení

Jakmile Maxovi skončí karanténa, bude moci odejít do nového domova. Případný zájemce ale musí počítat s tím, že před adopcí ho bude muset pravidelně navštěvovat, postupně se s ním seznamovat a brát si ho na procházky. „Je to nutné, aby si zvykl, že za ním přijde. Pak už ho bude očekávat, už ho bude vyhledávat,“ vysvětlila Jana Kymrová. „Když si dá někdo tu práci a získá jeho důvěru, najde v něm skvělého psího kamaráda. Chce to ale opravdu trpělivost a zkušenost,“ dodala.

Teď Max zpoza mříží vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Zdravý, kastrovaný

Max je naprosto zdravý, veterinární prohlídka u něj neodhalila žádný problém. Do adopce půjde očkovaný, čipovaný a také kastrovaný. Zájemci, kteří by se s ním chtěli seznámit a nabídnout mu nový domov, mohou kontaktovat Lenku Kaškovou ze spolku Pes nejvěrnější přítel, a to telefonicky na čísle 725 756 353.