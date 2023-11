Edík smutní v útulku. S nemocnou paničkou se musel rozloučit, novou rodinu vyhlíží marně

S Edíkem si osud krutě pohrál. Jako štěně byl zachráněn z nevhodných podmínek. Jeho panička, která se ho ujala, ho milovala. „Pak ji ale v poměrně mladém věku postihla zákeřná nemoc, kvůli které už nebyla schopna se o Edíka starat,“ vysvětlila majitelka útulku Veronika Slavíková, proč se Edík ocitl u nich.

V kotci smutní

Psovi, zvyklému na život v bytě po boku milující paničky, kotec nesvědčí. I když se mu v útulku snaží všemožně věnovat a rozptýlit ho, smutní. Chtěl by zase domov a svého člověka, nikdo se o něj ale nehlásí. „Vůbec nechápeme proč. Je to skvělý, naprosto bezproblémový, milý, k lidem přátelský pes,“ řekla Veronika. „Nevidíme na něm jedinou chybu,“ dodala s tím, že přesto o něj dosud nikdo neprojevil vážný zájem.

Miluje lidi

Edík potřebuje rodinu, kde bude rovnocenným členem. Lidi miluje, vyhledává kontakt s nimi. Vedle svého člověka bude šťastný kdekoli, v domku se zahrádkou i v bytě. Díky svému předchozímu životu má stoprocentní hygienické návyky. Zvládá samotu, nic neničí. Umí základní povely, dává pac a chodí na vodítku.

Zdravý, aktivní

I když je Edík už sedmiletý, je zdravý a stále aktivní. „Je to ideální rodinný pes. Je přátelský i k dětem,“ řekla Veronika s tím, že člověk, který se ho ujme, ale musí zvládnout jeho sílu. „S fenkami vychází, psy si vybírá. Jak je to s kočkami, nevíme, nemáme to vyzkoušené,“ dodala. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a poskytnout mu nový domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky na čísle 777 239 237.

Sbírka na dostavbu

Útulek Dogsy budují dobrovolníci už šest let, a to na pozemku, který i s hospodářskými budovami odkoupili. „Abychom mohli dostavět hlavní budovu, chybí nám ještě půl milionu korun. Vypsali jsme proto sbírku na portálu Donio,“ řekla Veronika Slavíková. Peníze ze sbírky budou využity na zateplení útulku a dobudování psích pokojíků. „Chybí ještě dodělat také karanténu, elektroinstalaci a další věci,“ dodala s tím, že sbírka potrvá do konce roku. „Sebemenší částka pomůže,“ řekla.