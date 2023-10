Psi z Hulic se množili mezi sebou. Křížení má hrozivé následky: Kačenka musela na operaci

Případ psů z nezvládnutého chovu v Hulicích je dokladem toho, jak nebezpečné je příbuzenské křížení psů. Zvířata, jejichž majitelky Jarmila Šelbochová a její dcera Klára, si nakonec přiznaly, že je nezvládají a darovaly je proto zvířecím záchranářům, mají řadu zdravotních potíží a vývojových vad. Jsou mezi nimi psi, kterým chybí ouško nebo pacička.

Kačenka je roztomilá kříženka zatížená ale stejně jako ostatní psi z Hulic genetickou vadou | Jana Ulrichová

Nový genitál

Naprostou raritou je fenka Kačenka, kterou spolu s dalšími 10 psy převzal do péče spolek Dočasky De De, neměla dokonce vyvinutý genitál. „Podivovali jsme se s veterináři, jak močí, protože v místech, kde je genitál, měla jen malý otvor,“ řekla zakladatelka spolku Dita Pullmannová. Dodala, že napřed se domnívali, že to nelze nijak řešit, pak se ale na pražské veterinární klinice IVET pokusili o zázrak. „Paní doktorka Oravová, která se specializuje na urologicko-gynekologické operace, dokázala provést plastickou operaci, kdy jí vyvedla močovou trubici navenek a vytvořila jí nový genitál,“ popsala.

Kačenka se svou dočasnou opatrovatelkou Klárou Kabeláčovou | Jana Ulrichová

Strach z neznámého

Psi z Hulic na tom nejsou dobře ani psychicky. Stejné je to i u Kačenky, která sice přilnula ke své dočasné opatrovnici, jinak je ale stále velmi bázlivá. „Má strach z neznámého, hned se stáhne a běží se schovat. Doma je ale v pohodě, je šťastná ve společnosti jiných psů a hlavně v přítomnosti svého člověka, na kterého, pokud jí padne do oka, se hned naváže a přilne k němu,“ řekla Klára Kabeláčová, která má Kačenku u sebe v dočasné péči. „Nebude to pes do města, nebude moci chodit na volno na procházky, bude to pejsek na zahradu,“ dodala.

Příbuzenské křížení

Všechny problémy, které psi z Hulic mají, jsou důsledkem nekontrolovaného příbuzenského křížení, které jejich původní majitelky Jarmila Šelbochová a její dcera Klára neřešily. „Několik let to neřešily a tohle je výsledek,“ potvrdila Dita. Dodala, že všichni psi z Hulic, které mají v péči, se snaží teď vyléčit, vykastrovat, naočkovat a očipovat a samozřejmě také socializovat, aby poté, co se dají dohromady, mohli začít hledat nové domovy.

Kačenka je velmi bázlivá | Jana Ulrichová

Na krmení neměly

Zvířata, kterých se matka s dcerou vzdaly, živořila v otřesných podmínkách, ve dvou místnostech v domě plném špíny a harampádí. Byla vyhublá, protože ženy neměly na jejich krmení, z hladu se navzájem napadala, jednoho psa dokonce smečka zabila a sežrala. Ženy nakonec přiznaly, že na ně nestačí, a proto je darovaly zvířecím záchranářům. Ti jich z místa odvezli 52. Smutná kauza tím ale nekončí. Ženy už zase mají pět psů, dva, které jim záchranáři nechali, a tři, které před nimi schovaly.