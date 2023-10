Smečka se matce s dcerou vymkla: Ze 3 psů se namnožilo 54! Na krmivo si ženy půjčovaly

Obě ženy držely psy v otřesných podmínkách ve dvou místnostech plných harampádí, občas je pustily na malý dvorek. Nesocializovaná podvyživená zvířata, která zřejmě nikdy neviděla veterináře, se mezi sebou i napadala.

Majitelky se psů dobrovolně vzdaly | zvířecí záchranáři

Trápili herečku

Štěkot smečky trápil lidi z okolí včetně herečky Jaroslavy Obermaierové, která bydlí v blízkém sousedství. „Když je vypustili, strašně řvali. Podle toho jsem poznala i to, kdy jde ke mně nějaká návštěva. Bylo mi jich hrozně líto. Nevěděli, co je procházka, navíc jsem si říkala, že to není vůbec jednoduché, je nakrmit,“ řekla reportérkám Blesk tlapek s tím, že psi se navíc mezi sebou prali. „Asi je nezvládaly, protože jedna sousedka viděla, že se na jednoho pejska vrhli a sežrali ho, což tady všechny lidi rozčílilo,“ dodala.

To, jak psi žili, trápilo i herečku Jaroslavu Obermaierovou, která bydlí v blízském sousedství | Kateřina Bokrová Lang

Půjčky na krmení

Majitelky se psů nechtěly vzdát. Zájemce, kteří si od nich chtěli vzít štěně, odháněly. „Nechtěly jsme se s nimi loučit, a ono to přibývalo a přibývalo,“ řekla reportérkám starší z žen. Problém si obě připustily až ve chvíli, kdy už na krmení početné smečky neměly peníze. „Prvně se koupilo pro psy, aby tady bylo třeba deset pytlů, a co zbylo, zbylo na nás,“ řekla Jarmila s tím, že nakonec si musely na krmení půjčovat. Když už nebylo, kde brát, oslovily zvířecí záchranáře.

Bez ucha, bez packy

Zvířata, kterých se majitelky vzdaly, putovala do dočasných péčí záchranných spolků a útulků. „Odvezli jsme padesát dva psů, dva starší pejsky si ženy nechaly. Hned na místě jsme jim je odčervili, odblešili a dostali od nás pro ně krmení,“ řekla zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová. Její kolegyně Monika Znamenáčková dodala, že psi byli podvyživení, což majitelky nepopíraly. „Záleželo na tom, kdo jak byl rychlý ve žrádle,“ připustila Jarmila. Psi byli i silně začervení, pokousaní a zjizvení. „Kvůli příbuzenskému křížení byli geneticky poškození, jednomu psu chyběla pacička, dalšímu ucho, a jedna fenka neměla vyvinuté zevní pohlavní orgány, takže v dočasné péči musela podstoupit plastiku,“ popsala Monika.

Někteří psi byli silně podvyživení | zvířecí záchranáři

Suplují práci úřadů

Do případu se na popud místních vložila i Krajská veterinární správa, jejíž inspektory ale majitelky psů nechtěly pustit do domu. Nakonec jim psy ukázaly, když ale řekly, že mají už domluvené jejich předání zvířecím záchranářům, úředníci se s tím spokojili, protože jim odpadla starost s odběrem tolika psů a placením jejich náhradní péče. Zvířecí záchranáři tak opět suplují práci úřadů. Majitelky zřejmě čeká jen správní řízení a pokuta. „Počítáme s tím, že to nějak odneseme,“ řekla Jarmila.

Původní majitelka psů Jarmila Šelbochová (vlevo) se zvířecí záchranářkou Kateřinou Ondičovou | Jana Ulrichová

V šesti spolcích

Všichni pejsci ve věku kolem dvou až tří let včetně fen se štěňaty se teď v dočasných péčích socializují, léčí a vykrmují se. Až se dají dohromady, budou hledat nové domovy. Zájemci, kteří by chtěli na péči o ně přispět, mohou poslat libovolný příspěvek na transparentní účty spolků Pes nejvěrnější přítel, Dočasky De De, For Dogs, Dogsy, Voříškov a Anička Měrková - Mazlíci v nouzi, které je přijaly.