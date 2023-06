Tisíce lidí, sluníčko a plno psí zábavy! Tak vypadal 2. ročník psího festivalu Blesk tlapek

Festivalu přálo počasí, a tak se louka na Vypichu začala plnit návštěvníky s jejich čtyřnohými parťáky už od dopoledních hodin. Zaplnili prostor před pódiem, kde se střídaly známé tváře se zajímavými osobnostmi z řad kynologů, i travnaté plochy, kde si se svými psy mohli vyzkoušet různé psí sporty včetně tahání koloběžky, překážkové dráhy nebo aportování, zapojit se do soutěží a připojit svůj podpis pod petici za zákaz držení psů na řetězech a provazech u boudy.

Na festival zavítaly tisíce návštěvníků | Foto Blesk - Jakub Poláček, Renata Matějková

Superhrdinka Kira

Návštěvníci také na místě hlasovali o tom, kdo se stane psím Superhrdinou. Bylo to těsné. Rozdílem pouhých dvou hlasů nakonec vyhrála a supermanovský pláštík na podiu oblékla fenka Kira, která i když u bývalého majitele zažila kruté týrání, pomáhá teď své nové paničce v její práci s oběťmi domácího násilí. „Vůbec jsem to nečekala, ona je hrdinkou hlavně pro moje klienty. Pomáhá lidem, kteří zažívají to, co zažila i ona sama. Navíc nás i přes svůj těžký osud dokáže rozesmát,“ řekla Kiřina majitelka Veronika Drozdová.

Marta křtila SOS linku

Hlavní hvězdou festivalu byla bezesporu Marta Kubišová, která se letos stala patronkou Blesk tlapek. Společně s redaktorkami a moderátorem Bořkem Slezáčkem slavnostně pokřtila SOS linku Blesk tlapek. „Telefonní číslo 225 977 876 je určeno všem, kteří mají podezření na provozování množírny nebo týrání zvířat. Prostě zavoláte, uslyšíte můj hlas a namluvíte vzkaz, který pak předám Blesk tlapkám. Nezapomeňte na sebe vždy nechat kontakt," řekla fanouškům Marta Kubišová.

Marta Kubišová spolu s reportérkami Blesk tlapek pokřtila SOS linku | Foto Blesk - Jakub Poláček

Výtěžek pro Dočasky De De

Návštěvníci mysleli i na pejsky z útulků a záchranných spolků. Těm, kteří měli na místě své stánky, přispívali do kasiček nebo je podpořili koupí jejich výrobků. Výtěžek tomboly, kterou losovaly známé tváře, téměř 42 000 korun, předaly reportérky Blesk tlapek zakladatelce spolku Dočasky De De Ditě Pullmannové pro jejich svěřence na úhradu veterinárních nákladů. „Děkujeme všem. Vážíme si toho,“ řekla Dita s tím, že ročně zaplatí jejich spolek za veterinární ošetření týraných nebo nechtěných zvířat zhruba 3 miliony korun.

Na festivalu se nenudili páníčci ani jejich čtyřnozí parťáci | Blesk:Jakub Poláček

Mia našla domov

Lidé, kteří na festival zavítali, se zajímali i o adopce zvířat. Velké štěstí měla fenka francouzského buldočka Mia, kterou na festival přivezl spolek Dočasky De De. Mia byla odložena svými původními majiteli, kteří jí nechali na veterině, když neměli na její léčbu. Spolek se jí ujal, zajistil jí dočasnou péči u Moniky Znamenáčkové a uhradil i její operaci. Na Festivalu Blesk tlapek nakonec našla Mia i nový domov. Na první pohled si ji zamilovala dočaskářka spolku Pes nejvěrnější přítel Lucie Vlastníková z Nehvizd. „Před rokem mi zemřela fenka francouzského buldočka. Mia zaplní prázdné místo v mém srdci,“ řekla. Domů z festivalu už odjížděly společně.

Na festivalu hledal nový domov i německý ovčák Pret ze spolku Psí senioři v nouzi | Jana Ulrichová

Smolař Pret

Zájemci se na adopce poptávali i u ostatních stánků. Budoucí majitele, kteří si na festivalu domluvili návštěvu útulku, našly i fenky Peggy a Jessy z Psího domova v Řepnici a Groot a Shuri z tachovského útulku U Šmudliny. Naopak, zklamaný odjížděl Pret (asi 8) ze spolku Psí senioři v nouzi. Nový domov by si přitom zasloužil. “Přišel k nám podvyživený a psychicky zlomený. Prošel ale velkou proměnou. Dnes je to skvělý pes. Nechápeme, proč ještě nemá domov, proč ho nikdo nechce,“ posteskla si předsedkyně spolku Vendula Wolfová.