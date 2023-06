Čipa nechali v bytě s kocourem a suchým chlebem. Černý sympaťák teď hledá lepší domov

Majitel nechal Čipovi v bytě k jídlu pouze chleba. Poté, co byl z bytu osvobozen, se ho vzdal. „Opravdu to nechápu. Kdyby se na nás obrátil hned, pomohli bychom mu,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová, která věří, že se Čipovi podaří najít nový domov. Má podle ní všechny předpoklady být skvělým rodinným psem.

Čip je bezproblémový, dobře vychází i s dobrovolnicí Natálií Žigmondovou | Jana Ulrichová

Veselý, optimistický

I když na někoho může Čip svou velikostí a černým zbarvením působit hrozivě, není třeba se ho bát. Je velmi přátelský a pořád dobře naladěný. „Je to takové naše sluníčko, má neuvěřitelně optimistickou a stále veselou náladu,“ řekla Gabriela s tím, že díky jeho přátelské povaze nemusí mít případný zájemce o něj nutně zkušenosti s bull plemeny.

V útulku Čipa chválí za jeho přátelskou bezproblémovou povahu | Jana Ulrichová

Procházky s dětmi

Protože Čip není agresívní, ostatních psů si nevšímá, nevyjíždí po nich, a celkově působí vyrovnaně, hodil by se podle Gabriely i ke starším lidem. Problém nemá ale ani s dětmi. „Rodiny s dětmi ho u nás pravidelně venčí, a jsou to bezpečné procházky. Nevšímá si nikoho a ničeho, jen svého psovoda, své rodiny,“ řekla. Dodala, že ideální by byl pro Čipa rodinný dům se zahradou, kde by žil jako zvířecí jedináček.

Zájemci, pište

Čip je naprosto zdravý pes, je očkovaný a čipovaný, neexistuje žádný důvod, proč by měl zbytek života strávit v útulkovém kotci. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.

Čip by byl nejšťastnější v rodinném domě se zahradou | Jana Ulrichová

Přijďte na festival

Tachovský útulek U Šmudliny, který má Čipa ve své péči, je jedním z útulků, které se představí na Festivalu Blesk tlapek, určeném všem milovníkům zvířat. Stejně jako loni, kdy jej navštívily tisíce lidí, je i letos pro příchozí připraven nabitý program plný zábavy, her a ukázek psích dovedností. Vstup je opět zdarma.

Loňský Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Stop úvazům

Festival se koná 3. června od 11 hodin v Praze na louce na Vypichu, kam útulky a záchranné spolky přivezou své svěřence hledající nový domov. Chybět nebude tombola, jejíž výtěžek věnují Blesk tlapky spolku Dočasky De De. Zatímco loni mohli dát návštěvníci festivalu pac proti množírnám, letos budou moci svým podpisem podpořit petici STOP ÚVAZŮM, europoslance Jiřího Pospíšila, který chce prosadit a uzákonit zákaz držení psů na řetězech a provazech u boudy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Europoslanec Jiří Pospíšil na loňském festivalu Blesk tlapek. | Blesk:Martin HyklCzech News Center

Ukázky a soutěže

Pro sportovní nadšence bude připravena puller zóna, treadmill nebo mushing zóna, k vidění bude ukázka sportovní a moderní lovecké kynologie, tanec se psem nebo psí skok do dálky. Všichni se budou moci zapojit také do různých soutěží, jako je Šampion Blesk tlapek, kde bude možné vyzkoušet si, jak to chodí na psích výstavách, zájemci si budou moci projít Stezku nástrah plnou laskomin, a zapojit se do soutěže o nejlepší masku pána a jeho psa.

Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. | Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Marta spustí SOS linku

Účast na festivalu přislíbila i zpěvačka a milovnice zvířat Marta Kubišová, která se rozhodla spojit svou tvář s Blesk tlapkami. Součástí programu proto bude i slavnostní zprovoznění telefonní SOS linky Blesk tlapek, kde každého volajícího uvítá hlas slavné zpěvačky. Linka bude sloužit pro širokou veřejnost k nahlášení případů týrání zvířat. Linka bude fungovat na čísle 225 977 876.