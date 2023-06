Jak podávat psí pamlsky? Dobroty za odměnu a s rozumem

Základní rozdělení pamlsků

Sušené pamlsky jsou aktuálně velmi oblíbené. Patří mezi ně nejen vepřové uši a střívka, ale i masové jerky.

Dentální pamlsky se většinou prodávají ve tvaru kartáčků a tyčinek. Mohou být bezmasé nebo s masovou složkou.

Výcvikové pamlsky se liší od těch předchozích hlavně svojí velkostí. Při výcviku je potřeba psa odměnit, zároveň je ale nutné, aby se nerozptyloval kousáním a spolknul odměnu naráz jako malinu. Jedná se proto o malé kousky.

Sušenky a piškoty jsou velmi oblíbené, obsahují ale lepek a proto nejsou vhodné pro psy s potravinovou intolerancí.

Funkční pamlsky obsahují přísady od bylinek po premixy. Často je u nich nastavena omezená dávkovací doba.

Pamlsky | Mountfield

Pravidla pro pamlsky

Pokud nechce mít doma majitel psa loudila, měl by se vyvarovat odměňování lidskou stravou. „Neměli bychom dávat psům jídlo od stolu. To je nejčastější zlozvyk. Dalším problémem je časté překrmování. Lidé by měli ctít pravidlo všeho s mírou,“ uvedla výživová poradkyně společnosti Mountfield Kristýna Hromádková s tím, že ideální odměnou pro zvíře je hlavně hra a fakt, že se mu majitel věnuje. „Za splněný úkol odměňujte jen malými kousky pamlsků,“ poradila. Dodala, že u masových pamlsků je třeba hlídat denní dávku proteinu. Časté odměňování masem nebo sušenými pochoutkami může psovi způsobit zdravotní problémy.

K čemu slouží doplňky stravy

Doplňský stravy se přidávají k běžnému krmení, ke granulím nebo k barfu. Chovatelé by měli dodržovat doporučené dávkování. Doplňky stravy jsou k dostání v mnoha variantách, např. v přírodní formě, jako jsou bylinky, ve formě premixu, což jsou sypké prášky, nebo jako oleje.

Doplňky stravy | Mountfield

Mountfield má v nabídce tyto doplňky, které zlepšují vitalitu zvířete:

- Lososový olej obsahuje omega 3 mastné kyseliny pro zdravé srdce, zdravou kůži a lesklou srst

- Mořská řasa kelpa odstraňuje zubní plak a napomáhá redukovat zápach z tlamy zvířete, navíc má antivirové a antibakteriální účinky

- Chondro podporuje zdravý vývoj kloubního aparátu a slouží jako prevence kloubních obtíží u rizikových kategorií

- Betaglukan podporuje imunitní systém v boji proti virů a bakterií