Blesk tlapky s Mountfieldem nadělují: 700 kg granulí pro útulky. Potěšili jsme Aišu, Danteho i Bábinku

Padesát pytlů kvalitních granulí od Mountfield, celkem 675 kilogramů, darují Blesk tlapky do čtyř ověřených útulků. První várku odvezly reportérky do spolku Tlapky v naději, který provozuje útulek v Horšovském Týně na Domažlicku.

Spolek Tlapky v naději funguje zhruba sedm let. Dobrovolníci, kteří v něm působí, se starají o opuštěná zvířata, zejména psy, na srdci jim ale leží i ochrana přírody. Kapacita útulku, který provozují, je 11 zvířat, v současné době tu na nový domov čeká devět psů.

Reportérky Blesk tlapek s předsedkyní spolku Martinou Gilchovou (uprostřed) | Jana Ulrichová

Žijí z darů

Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou příspěvky sponzorů a drobných dárců, přitom výdaje na krmení a veterinární ošetření tamních svěřenců dělají ročně 150 až 200 000 korun. Dar od Mountfiledu proto ocenili. „Tak velkou dávku granulí vítáme, protože krmení stojí dost peněz. Děkujeme za to,“ řekla předsedkyně spolku Martina Gilchová s tím, že i když spolek žije hlavně ze sponzorských darů, snaží se i sám vydělat peníze organizováním různých akcí a bazárků.

Čekají na domov

Místní svěřenci přišli dar okamžitě zkontrolovat. Byli mezi nimi i slepá Bábinka, kříženec bull plemene Dante a jednooká Aiša, kteří v útulku čekají na nový domov.

Aiša (11) se stala téměř maskotem útulku. O její dobrodružné cestě, kdy se poté, co ji zřejmě srazilo auto a ona se pak toulala tři měsíce a urazila přitom desítky kilometrů, už Blesk tlapky informovaly. Potřebuje domov nejlépe u starších klidnějších lidí, kde by nebyly schody.

Aiša | Jana Ulrichová

Dante (4 až 5) je kříženec bull plemene, kterého se někdo zbavil tím, že ho vyhodil na ulici. Dante by nutně potřeboval domov, v útulku na něj čeká už tři roky. Hodil by se k aktivním lidem, potřebuje hodně pohybu a výchovu.

Dante | Jana Ulrichová

Bábinka (10) zůstala v domě, který majitelé opustili a jí tam spolu s její parťačkou Barunkou nechali na pospas osudu. Je slepá, nijak ji to ale neomezuje, v prostředí, které zná, se bez problémů pohybuje. Hodila by se do domu ke starším lidem, kde by v klidu dožila.

Bábina | Jana Ulrichová

Pro čtyři útulky

Mountfield v rámci spolupráce s Blesk tlapkami daroval do čtyř útulků 25 patnáctikilogramových pytlů prémiových granulí Vivavita a 25 dvanáctikilogramových pytlů superprémiových granulí Starvita, což je dohromady 675 kilogramů krmení. Kromě toho už v červnu předaly reportérky Blesk tlapek zástupkyni spolku Tlapky v naději granule, které Mountfield daroval na Festival Blesk tlapek.