Soutěž s Mountfieldem v plném proudu: Tisíc soutěžní fotek za pouhé čtyři dny!

Balíčky psích dobrot a krmení od Mountfieldu mají Blesk tlapky připravené pro tři nejlepší, nejzábavnější nebo nejnápaditější fotky, které soutěžící našli jako poslední ve svém mobilu, a přidali je jako komentář pod soutěžní příspěvek. "Jsme nadšeni z velké účasti i z fotek, které přicházejí. Některé jsou velmi povedené. Děkujeme všem," řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Soutěžní foto | Renata Kohlweis-Vondracek

Do konce září

Ti, kdo by se chtěli se svými fotografiemi do soutěže ještě zapojit, mají stále šanci. Ukončíme ji ve čtvrtek 31. srpna ve 23:59 hodin. Pravidla jsou stále stejná. Vyfoťte svého psa a snímek vložte do komentáře pod příspěvek o soutěži na facebooku Blesk tlapek. Reportérky Blesk tlapek v pátek vyberou tři nejlepší fotky, jejichž autoři získají balíčky obsahující pamlsky, kapsičky, konzervy a granule pro psy od Mountfield v hodnotě 1500 korun. Výherci si je sami vyzvednou v nejbližší prodejně Mountfield.

Soutěž pro radost

Blesk tlapky jsou projektem, který se zabývá hlavně problematikou množíren, týrání zvířat a legislativy, která nakládání se zvířaty upravuje. "Většinou se setkáváme s velmi pohnutými osudy psů, kteří často žijí v šílených podmínkách a život po boku milujícího pána nikdy nepoznali. Tahle soutěž má ukázat, že mnoho lidí své psy a zvířata obecně miluje, a i to dává naší práci smysl," dodala reportérka Kateřina Bokrová Lang.

Soutěžní foto | Marcela Šípek

Pro inspiraci

Foťte, a o své fotoúlovky se s námi i s ostatními fanoušky Blesk tlapek podělte. Pro inspiraci se podívejte do naší galerie.