Posun v odchytu vlků z výběhu na Šumavě: V noci chytili první vlčici
Zoologové v noci odchytili vlčici, která se pohybovala u vlčího výběhu v Srní. Uspali ji narkotizační střelou. Čip potvrdil, že pochází z výběhu.
Zoologové správy šumavského národního parku v noci na dnešekk odchytili vlčici, která se od minulého týdne pohybovala u výběhu u návštěvnického centra s vlčí smečkou v Srní na Klatovsku. Kolem půlnoci ji uspali narkotizační střelou. Měla čip, který potvrdil, že patří do výběhu, odkud v přesně nezjištěné době utekla. Z výběhu, kde byla původně třináctičlenná smečka, unikl přesně nezjištěný počet vlků, s jistotou minimálně dvě samice, informoval ve čtvrtek ČTK mluvčí parku Jan Dvořák. Správci parku ve středu napočítali ve výběhu osm zvířat.
Vlčice se k výběhu opakovaně vracela, což potvrzovaly umístěné fotopasti. Její návrat zoologové parku zaznamenali z on-line fotopasti ve středu kolem 22:00. „Vybaveni narkotizační puškou okamžitě vyrazili k výběhu, kde se jim zvíře podařilo úspěšně zaměřit a zasáhnout narkotizační střelou. Poté, co vlčice plně zareagovala na účinky narkotizační látky, byla provedena vizuální zdravotní kontrola a načtení identifikačního čipu. Tím se potvrdilo, že se jedná o samici od narození obývající výběh Návštěvnického centra Srní,“ uvedl Dvořák. Vlčice podle něj nevykazuje zdravotní problémy, je pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v areálu centra.
Odchytem vlčice se potvrdilo, že z výběhu uprchla nejméně dvě zvířata. Analýza DNA totiž prokázala, že vzorky trusu nalezené 1. a 3. srpna u Kundratic u Hartmanic patří také samici vlka z výběhu, ale ne té, kterou dnes odchytili v Srní. „Zoologové tak budou pokračovat v podrobném prověřování jakékoli nahlášeného setkání s vlkem na území Šumavy a podrobněji se zaměří na oblast opakovaného pozorování vlka,“ uvedl Dvořák.
Návštěvnické centrum zatím zůstane zavřené do neděle 17. srpna. „Je to z důvodu nutného klidu pro odchycenou vlčici v rámci aklimatizace, kterou budeme chtít viditelně označenou vpustit mezi ostatní vlky do velkého výběhu co nejdříve. Zároveň musíme mít jistotu, že se v okolí centra nepohybuje další vlk,“ řekl mluvčí.
V okolí výběhu zůstávají nastražené odchytové pasti a dnes doplní sadu rozmístěných fotopastí další zařízení, zároveň správci provedou opakované pravidelné sčítání zvířat a kontrolu oplocení.
Žádný z doposud monitorovaných volně se pohybujících vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, byl pouze méně plachý. V případě setkání s takovým vlkem platí stejná pravidla jako při setkání s jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje, tak je vhodné zaplašit ho rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů park doporučuje, aby je měli na vodítku.
„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam,“ dodal Dvořák.
Teď už jen pochytat ostatní vlky a zjistit, jakým způsobem se dostali ven.