Bankomat vybuchl kolem třetí hodiny ranní, k případu vyjelo několik policejních hlídek. „Pachatelé použili násilnou metodu k jeho otevření, což vedlo k úplnému zničení zařízení. Přestože škody na bankomatu jsou značné, hotovost zůstala v bezpečí a pachatelé se k ní nedostali,“ uvedl Ondřej Kozák ze společnosti Euronet.

Do pátrání se zapojili kriminalisté z několika útvarů a krajů. „Na základě spolupráce všech zainteresovaných útvarů se podařilo po několika málo hodinách zadržet dva muže cizí státní příslušnosti a zajistit vozidlo, se kterým se pohybovali," uvedla mluvčí policie Hana Kroftová.

Důležitý pro turisty

„Bankomat stál před naším informačním centrem, není zazděný do zdi, ale stojí samostatně, ukotvený do zabetonovaného základu,“ řekl starosta šumavské turistické obce asi s 250 stálými obyvateli Václav Veselý (SNK Srní). Policie podle něj k místu nikoho nepouští, obecní budovu informačního centra podle starosty výbuch nepoškodil.

„Ten bankomat je tady docela dlouho, protože banky svoje přístroje stáhly, prý se jim to nevyplatilo. Pokud by ta firma byla ochotná nám sem bankomat zase dát, byli bychom rádi, protože je to hlavně pro turisty, pro místní lidi ani tolik ne," řekl starosta. Dodal, že slyšel zhruba ve 3:10 ránu, myslel si ale, že někdo loví v lese zvěř.

Na konci ledna se někdo pokusil vniknout do bankomatu pomocí výbušniny v Tisé na Ústecku. Peníze neukradl, bankomat byl ale úplně zničený.