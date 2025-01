Babička (70) v červnu 2022 silnici u Železné Rudy se čtyřmi dětmi. Jednoho o z nich - jejího vnuka při tom srazil motorkář. Chlapec (†9) na místě zemřel. Žena za to dostala podmínku, odvolala se a nyní soud definitivně řekl, že za neštěstí nemůže. Motorkáře Okresní soud v Klatovech již dříve obžaloby z usmrcení zprostil, Krajský soud v Plzni to však zrušil, chce udělat pokus.

V osudný moment měla seniorka vycházet z lesa se svým vnukem a dalšími třemi dětmi. Když po silnici za lesem nic nejelo, zavelela seniorka chlapcům: „Kluci, honem!“

V tu chvíli se na vozovce objevil motorkář, který začal brzdit a snažil se skupinu objet v protisměru. Devítiletý chlapec, který šel jako poslední, se ale zalekl a zůstal stát na místě. Motorkář ho srazil.

„Když jsme byli asi v polovině vozovky, uviděla jsem na horizontu od Železné Rudy motorku. Tři chlapci už byli na druhé straně. Motorka jela rychle, vypadalo to, že vůbec nebrzdí. Její řidič vjel do protisměru, aby se mi vyhnul. Co se odehrálo za mnou, jsem neregistrovala. Až pak jsem viděla, že motorka spadla na levý bok a skončila v příkopu,“ popsala situaci dřívve obžalovaná žena u soudu.

Zlomenou babičku, již tak dost zkoušenou smrtí malého vnoučka, soud nejprve potrestal roční podmínkou, nyní ji obžaloby zcela zprostil.

Motorkář žádné dopravní předpisy neporušil a Okresní soud v Klatovech jej zprostil obvinění z usmrcení z nedbalosti. Krajský soud v Plzni ale v odvolacím řízení osvobozující rozsudek zrušil s tím, že je zapotřebí doplnit dokazování o vyšetřovací pokus, který by měl objasnit, v jaké chvíli motorkář mohl zaregistrovat skupinku osob.

