Lev

Venuše bude tento týden v nevlídném spojení s Jupiterem, dávejte si tedy pozor na to, co kupujete. Nejlepší by bylo vyhnout se pořizování věcí celkově. Mohli byste se nachytat na reklamní tahy obchodníků a pořádně si zavařit. Nenechte se stáhnout ke dnu.