Děvčátko si podivného auta všimlo krátce po poledni, když se vracelo ze školy. Připadalo mu, že ji řidič sleduje. Školačka si nepříjemný zážitek nenechala pro sebe a případem se tak začali zabývat policisté.

Informace od dítěte nebrali na lehkou váhu. „Obdobný případ byl zaznamenán počátkem měsíce prosince loňského roku,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Naštěstí se ukázalo, že dítě žádný úchyl nepronásledoval.

Policisté zkontrolovali kamerové záznamy, a vše se záhy vysvětlilo. „Dívka celou situaci nesprávně vyhodnotila, kdy viděla dodávku stojící u silnice. Řidič s dodávkou u silnice pouze zastavil a vyřizoval předávací dokumenty po předání zboží,“ řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Školačce tak naštěstí žádné nebezpečí nehrozilo. Na sociálních sítích si ale lidé začali incident spojovat s případem ze Sušice na Klatovsku. Tam byl ve středu ráno přistižen onanující muž. „Policisté případ evidují jako přestupek proti veřejnému pořádku a po pachateli pátrají,“ dodala Brožová. S případem v Janovicích ale nesouvisí.

Venku bezpečně

Dětem by i tak měli rodiče, a nejen oni, připomenout zásady, jak dbát venku na bezpečnost. Od cizích lidí si mají udržovat bezpečný odstup, nenasedat k nim do auta, nikam s nimi nechodit.

„Při cestě do školy nebo ze školy chodit bezpečnou cestou, vyhýbat se opuštěným místům, při setkání s podezřelou osobou se dostat co nejrychleji z místa, utéci mezi více lidí a zavolat na linku 158,“ dodala Ladmanová. Děti by též neměly nikomu říkat adresu ani podrobnosti o rodině. Pokud se setkají s podezřelými nabídkami cizích lidí, je třeba ihned informovat policisty.

