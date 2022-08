Hrdina Petr skočil z téměř pětimetrové výšky pro topící se holčičku: Je to instinkt každého, říká

Petr šel v pátek v Chrudimi se synem krmit kachny, když uviděl holčičku topící se v Chrudimce. Neváhal a za dvouletým dítětem skočil z téměř pětimetrové výšky do vody. V tu chvíli prý vůbec nepomyslel na vlastní nebezpečí, ačkoliv hladina vody v řece sahala zhruba po kolena. Myslel pouze na to, aby zachránil bezbranné dítě.

„V Chrudimi zasahujeme Na Bídě, kde náhodný kolemjdoucí s nasazením vlastního života skočil zhruba ze 4,5 metru do řeky a zachránil topící se zhruba dvouleté dítě,“ uvedli policisté na Twitteru. Ve chvíli, kdy se příspěvek o hrdinském činu kolemjdoucího objevil na sociální síti, všechny začalo zajímat, kdo je ten hrdina všedního dne.

Hrdina z Chrudimi

Policejní mluvčí Kateřina Rendlová později jeho identitu odhalila. „Seznamte se, tohle je Petr, hrdina dnešního dne,“ napsala Rendlová na svůj twitterový profil. Petr v osudnou chvíli procházel po mostě se synem své přítelkyně. Společně se vydali nakrmit kachny. Zničehonic si ale všiml malého uzlíčku ve vodě.

Sundal si boty a skočil

„Když jsme se po chvíli podívali do dálky, viděli jsme, že se tam něco světlého plácá. V té špinavé vodě nebylo vůbec vidět, co to mohlo být,“ popsal Petr incident pro CNN Prima News s tím, že si uvědomil, že je to dítě. Rychle zareagoval. Zastavil projíždějící vozidlo a řidiči řekl, ať mu pohlídá kluka a zavolá záchranku. Pak si sundal boty a skočil do vody. Nemyslel vůbec na své bezpečí, ale pouze na bezpečí topící se holčičky. „To je instinkt každého člověka, zachránit dítě,“ uvedl pro Novinky.cz.

Voda sahala asi po kolena

Do vody se vrhl z výšky asi 4,5 metru. Vzhledem k suchu, které sužovalo Česko, hladina řeky přitom dosahovala zhruba po kolena. „Přelezl jsem zábradlí a skočil dolů. Když jsem k němu přišel, už to bylo jen bezvládné tělíčko. Když jsem ho podebral, tak jsem jenom nadával,“ popsal dramatickou záchranu dítěte. Po pár minutách se prý ale holčička začínala probírat, a když začala zvracet vodu, cítil ohromnou úlevu. „Začalo trochu dýchat a pak přijela městská policie a sanitka,“ dodal Petr pro CNN Prima News. Nejdůležitější prý je pro něj, že je holčička v pořádku.

Kriminalisté zjistili, že zřejmě v nestřežený okamžik vylezlo dítě na parapet a z výšky asi šest metrů vypadlo z okna bytového domu. Případem se nadále zabývají kriminalisté, kteří zjišťují, jak se dítě do vody dostalo.