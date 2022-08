Záchranář Honza promluvil o nejnáročnějším výjezdu: Těhotná žena mu zemřela pod rukama!

Středočeští záchranáři se každou prázdninovou středu dělí o příběhy ze svých výjezdů. Na jeden z nich zavzpomínal i záchranář Honza. Osudného dne přijel k dopravní nehodě osobního vozidla, kde bylo několik zraněných. „Na zemi leží žena, kterou resuscitují svědci nehody. Má úplně rozbitý obličej, hlavu a docela silně krvácí,“ vzpomínal na sociální síti záchranář. Doplnil, že si však na ženě všiml něčeho, co ho zaujalo už z dálky. Zraněná byla ve vysokém stupni těhotenství. Rázem tak záchranáři museli bojovat hned o dva životy.

Na místě nehody byl kromě těhotné ženy i zraněný malý chlapec. „Ležel na trávě u krajnice. Bylo mu zhruba pět nebo šest let. Byl v bezvědomí a silně krvácel z hlavy,“ popisuje Honza. U dítěte byl na bobku i zřejmý svědek nehody a volal, že chlapec dýchá a snažil se jej otočit na bok.

Dítě mělo zřejmě poškozený mozek

Dle záchranářova vyprávění pobíhal mezi zraněnými i muž ve středním věku, který byl svlečený do půli těla, silně krvácel z čela a byl velmi rozrušený. Toho se kdosi snažil uklidit. Hlavní úkol byl jasný - zachránit ženu s nenarozeným dítětem a malého chlapce v bezvědomí.

„Nejdřív jdu k ženě a snažím se nahmatat puls na krkavici. Neúspěšně. Prosím laiky, aby dál resuscitovali, ujišťuji je, že to dělají dobře a že se hned vrátím,“ přiblížil okolnosti nehody Honza. V tu chvíli totiž bylo důležitější dát přednost zraněnému chlapci, pro kterého mohli záchranáři v tu chvíli udělat mnohem víc. Dítě mělo naštěstí hmatatelný puls. Další komplikace přišla záhy. „Chlapec měl ale nestejně široké zornice, to ukazovalo na poškození mozku. V tu chvíli jsem slyšel sirénu, přijely posily,“ vzpomínal záchranář, který přebral zraněnou ženu.

Z ruchu do ticha

Informace o jejím o chlapcově zdravotním stavu Honza rychle předal leteckým záchranářům a dalším posilám. Hošíka do pár chvil naložili do vrtulníku a zamířili s ním do nemocnice. Na místě dopravní nehody zavládlo zvláštní ticho a klid. „Najednou nemám co dělat. Z přehlcení prací se dostávám do opačného extrému,“ doplnil záchranář. Resuscitace ženy byla bohužel beznadějná. Ona i její nenarozené děťátko na místě zemřely. „Uklízeli jsme věci. Byl to pro mě hrozný pocit prohry,“ uzavřel Honza smutný příběh.