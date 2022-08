Tragédie na italském jezeře: Táta (†51) zachránil syna Romana (14), ale sám se utopil!

Rodinná idylka se proměnila v horor. Tatínek Aran byl u jezera na dovolené se svou partnerkou, synem Romanem a sedmiletou dcerou Julií. Společně si pronajali člun a vydali se doprostřed jezera. Došlo ale k tragédii. Když si syn Roman šel zaplavat, zmizel pod hladinou.

Táta pro Romana do vody ihned skočil. Podařilo se mu ho zachránit, ale sám se začal topit. Jak se předběžně zdá, za jeho problémy mohl být teplotní šok. V Itálii sice panují velká vedra, ale voda v jezeru byla o deset stupňů chladnější než okolní vzduch. Voda v něm totiž pochází z místních ledovců.

Ačkoli se ihned spustila velká pátrací akce, Aranovo tělo se záchranářům nedařilo najít. K rozuzlení případu došlo až měsíc po tragédii. To záchranáři nalezli jeho tělo v hloubce 316 metrů. „Bylo to složité a obtížné pátrání, ale slíbili jsme, že najdeme jeho tělo, aby se s ním mohla shledat jeho rodina,“ uvedl šéf pobřežní stráže Antonio Ragadale.

Aran Chada byl úspěšným podnikatelem a ředitelem firmy pracující v ropném průmyslu. Jeho rodina z Woodhouse Eaves v britském Leicestershireu by měla tento týden odletět do Itálie, aby identifikovala jeho tělo. „Je to zničující. To čím, si moje sestra prochází, je strašné,“ svěřila se deníku Mirror příbuzná Aranovy ženy Holly.