Šílená podívaná čekala Kazacha Sabita Shontakbaeva (37) s jeho kolegou, když šli do práce. Muži si všimli dívenky visící z okna v osmém patře výškové budovy! Bylo jasné, že jí jde o život. Sabit se dostal do domu, v sedmém patře vylezl do okna a dívenku z patra nad ním stáhl a zachytil. Za hrdinský čin si Kazach vysloužil ocenění od starosty města a nový byt pro svou rodinu.

Neskutečné štěstí měla teprve tříletá dívenka z kazašského hlavního města Nur-Sultan, dříve známého jako Astana. Její matka ji nechala samotnou doma a šla si v klidu nakoupit. Holčička si z dlouhé chvíle začala nosit hračky a polštáře k oknu, ze kterého se zřejmě chtěla dívat ven. Jenže malá zvědavka z okna málem vypadla! Naštěstí se stačila zachytit, a tak visela z osmého patra. Naštěstí si holčičky všiml otec čtyř dětí Sabit Shontakbaev (37), který šel v tu dobu s kolegou do práce.

Sabit neváhal ani vteřinu a věděl, že musí na rozdíl od zírajících kolemjdoucích jednat, nebo dívenka vypadne a jistojistě zemře. Vyběhl do domu a zamířil si to hned ke dveřím bytu v sedmém patře, které bylo hned po tím ze kterého holčička visela. „Zaklepal jsem a ihned mi otevřeli,“ popsal britskému deníku Daily Mail zachránce. Muž vlezl do okna a okamžitě začal jednat. Holčička se totiž dle odhadů okenní římsy držela dobrých patnáct minut.

Na nic jsem nemyslel, chtěl jsem jen pomoc

Sabit si odvážně stoupl do okna a natáhl ruce, aby chytil dívčiny nohy. „Neměl jsem bezpečnostní postroj, tak mě můj kolega musel z bytu držet za nohy,“ přiznal Sabit. „V tu chvíli jsem na nic nemyslel, chtěla jsem jen pomoct tomu dítěti,“ popsal statečný zachránce. Následoval moment, kdy všem tuhla krev v žilách. Sabit se ze všech sil natáhl, aby na holčičku dosáhnul, a stáhl ji rychle k sobě. V okně ve kterém zachránce stál dívku rychle vtáhl do bytu Sabitův kolega. Celá událost tak naštěstí měla dobrý konec.

Sabit ale ani nepočkal, až rodiče dívenky vrátí domů a za záchranu života jejich dcery mu poděkují. Nechtěl podle jeho slov přijít pozdě do zaměstnání. „Potom jsem šel rovnou do práce se svým přítelem. Pospíchal jsem,“ přiznal. „Podle mě by každý měl v takových situacích podat pomocnou ruku,“ nechal se slyšet skromný zachránce.

Za záchranu dostal od starosty medaili a nový byt

To ještě ale netušil, co si za svou statečnost vyslouží. Starosta města Altaj Kölgınov muži udělil medaili za mimořádnou odvahu a nabídl Sabitovi, zda se nechce připojit k tamním záchranářům.

Jako bonus se starosta Nur-Sultanu dívčinu zachránci zavázal, že Sabitovi hlavní město poskytne jeho rodině větší byt. Sabitova rodině totiž žije na jihu Kazachstánu, a děti tak svého otce, který v hlavním městě vydělává peníze, neviděly několik měsíců. Díky jeho hrdinskému činu tak budou moci všichni žít spolu v Nur-Sultanu.