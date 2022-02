Hledáme zachránce! psali liberečtí záchranáři. Našel se, respektive se sám přihlásil. Jakub Ševčík společně s dalším pánem zachránili v Raspenavě z hořícího domu dva seniory, kteří o požáru nevěděli, a navíc měli sami problém s chůzí. Chtěli by je navrhnout na Zlatý záchranářský kříž.

K požáru došlo ve středu vpodvečer v Raspenavě na Liberecku. Hořícího domu si všimli úplnou náhodou dva svědci, kteří seniory z hořícího domu zachránili. Celkem tři lidé se nadýchali zplodin – senioři a jeden zachránce.

Toho druhého hledala záchranná služba Libereckého kraje. „Hledáme hrdinu s vozem Dacia Duster, který zachránil staříčky z hořícího domu,“ napsal mluvčí Michael Georgiev na facebooku. „Zřejmě hledáte mě,“ ozval se jim Jakub Ševčík, hledaný zachránce.

Všude byl kouř

Jakub se stará o koně a ten večer za nimi jel do Henic, když si ale v Raspenavě všiml hořícího domu, tak zastavil. „Volal jsem na linku 112, tam už ale věděli, že hoří kůlna. Tak jim říkám, že ne, že tady hoří kus baráku. Přede mnou stálo auto, řidič si to fotil, tak jsem ho objel a zastavil. Před barákem stál nějaký pán a chodil kolem baráku. Myslel jsem si, že je z toho baráku, řekl mi ale, že to není jeho dům,“ vypráví pro Blesk Ševčík.

Potom mu řekl, že se uvnitř svítí, a domluvili se, že půjdou dovnitř. „Šli jsme společně dovnitř, tam seděla stará paní se starým pánem. Paní byla o berlích, jeden z nás jí pomáhal vyjít ven a pána, který nemohl, jsme vzali do rukou a vynesli ven. Těžko jsme se ale dostávali ven skrz ten hustý kouř,“ popisuje záchrannou akci Jakub.

Neváhal ani minutu a vyjukané seniory posadil do svého vyhřátého auta. „Pán měl jen tepláky a tričko a paní halenku. Pak jsme čekali asi dvacet minut na sanitku, ti si je převzali. Druhému pánovi dali hasiči masku s kyslíkem, protože se mu špatně dýchalo. Mě jen pálily oči,“ dodává Jakub.

„Chvíli jsem ještě seděl s těmi seniory v autě a říkal jsem jim, že všechno bude v pohodě. Paní říkala, že dědek je blbej, šel vynést popel z kamen, ale asi to hodil někam, kde to začalo hořet,“ doplnil.

Liberečtí záchranáři by rádi dva zachránce pořádně odměnili! „Oba muži se zachovali velmi odvážně a svým přístupem s největší pravděpodobností zachránili dva lidské životy, když riskovali ty svoje. Moc jim děkujeme a rádi bychom je navrhli na Zlatý záchranářský kříž,“ pokračuje jejich příspěvěk na facebooku.

Podle hasičů hořel dřevěný přístavek domu. „Požár se rozšířil do půdního prostoru domu. Nyní je již lokalizován. Tři osoby se před naším příjezdem nadýchaly zplodin hoření. Poskytli jsme kyslíkovou terapii a předali zraněné osoby ZZS. Dále dohašujeme skrytá ohniska a objekt odvětráváme přetlakovou ventilací,“ informovali v den požáru.