Kott se narodil v prosinci roku 1957, Kutílek o šest let dřív v únoru. První z nich pocházel z Rakovníka, kde působil jako voják z povolání a později jako člen ochranky ministerstva vnitra. Odtud ale odešel kvůli potížím zpět k armádě, kde získal hodnost poručíka. Začal ale krást a musel skončit.

Kutílek byl rodilý Pražák, v předškolním věku hrál na klavír a byl aktivní v tenisu. Byl poměrně inteligentním mužem, ale i on měl problém s krádežemi. Okrádal své spolužačky, později byl znalci označen za polymorfního psychopata.

S Kottem se poznali až ve vězení v Minkovicích v Libereckém kraji. Právě Kott svému budoucímu parťákovi tehdy slíbil, že mu po propuštění ukáže, jak se dá vydělávat pomocí vražd. Když v roce 1990 na základě amnestie tehdejšího prezidenta Václava Havla opustili vězení, dali se do práce.

Vražda v Nýřanech

2. května 1990 zastřelili v Nýřanech u Plzně nočního hlídače stavebního podniku. Přijeli původně v přestrojení za policisty s tím, že chtějí provést rutinní kontrolu jeho zbraně. Když jim pistoli vydal, tak se ho o ni pokusili vymyšleným příběhem o nesrovnalosti v dokumentech připravit.

Hlídač je ale obvinil, že nejsou opravdoví policisté. Kott ho proto nekompromisně zastřelil jednou ranou do hlavy. K jejich smůle je viděl svědek. Později vypověděl, že zahlédl dva muže, jednoho v uniformě Veřejné bezpečnosti a druhého v civilu.

Vražda stopařek

Z Nýřan se oba přesunuli do Zbirohu, kde do své Tatry 613 nabrali dvě stopařky z Berouna, Ditu Dubskou a Sylvii Landovou, obě šestnáctileté slečny. Pak je odvezli na odlehlé místo, kde jim svázali ruce za zády.

V lese je obě ubodali nožem, celkem jim zasadili osmdesát ran! Další obětí se stal taxikář, kterého v Praze okradli a zastřelili. Pátou obětí měl být řidič britského kamionu, na kterého narazili na odpočívadle Tři sudy u Kařezu. Střelili ho do hlavy, on ale jako zázrakem přežil a dokázal vrahy identifikovat.

K celkem čtyřem vraždám a jednomu pokusu o vraždu došlo v rozmezí 26 hodin. Navíc v den, kdy byl v České republice zrušen trest smrti - 2. května 1990.

Soud

Kott, který po 31 letech požaduje obnovu procesu, svou vinu na čtyřech vraždách a jednom pokusu o vraždu nikdy nepřiznal. Kutílek nejdřív zkoušel tvé štěstí. Myslel si, že v době dopadení jim může hrozit nanejvýš 25 let vězení.

Soud to ale neuznal a sériové vrahy polistopadové éry poslal na doživotí do vězení. V roce 2006 pak Kutílek přišel s tím, že vraždy páchal jen on a Kott s tím nemá nic společného. K obnově procesu ale tehdy nedošlo. Doživotně odsouzený vrah Kott se ve středu vystoupil u plzeňského soudu

„Odsouzen jsem byl jen na základě výpovědi recidivisty Kutílka, který tehdy měl bohatší trestní rejstřík než já,“ řekl Kott, který jako svědka představil svého synovce Pavla, kterému v době spáchání vražd bylo čtrnáct let. „Když mi bylo 14 let, byl jsem svědkem rozhovoru strýce (Josefa Kotta) s pro mě tehdy neznámým mužem – Kutílkem. Ten měl na sobě uniformu policisty. Hádali se. Strýc mu říkal, že to pos*al, že šli udělat peníze, ale ne tohle,“ líčil u soudu Pavel Kott, který má rejstřík plný všelijakých trestních záznamů. Soud případ odročil na začátek března.

Neznámá vražda?

Kutílek se ještě v roce 2008 přiznal k vraždě, kterou spáchal bez svého kumpána. Brzy po svém propuštění z vězení měl zabít devatenáctiletého mladíka, kterému měl způsobit smrtelné bodné poranění srdce. Do trestu ale tento čin nebyl zahrnut. Ve věznici zemřel 15. března roku 2017.