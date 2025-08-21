Šílená jízda dětí v Miláně: Kradeným autem srazily seniorku (†71)
Čtyři děti ve věku 11 až 13 let ukradly v Miláně auto francouzským turistům a při divoké jízdě srazily a usmrtily seniorku Cecilii De Astisovou. Všichni čtyři pachatelé pocházejí z rodin nomádů bosenského původu a nemohou být trestně stíháni. Úřady je proto umístily do chráněných zařízení.
Pondělní den skončil tragicky pro Cecilii De Astisovou, kterou ve čtvrti Gratosoglio na jihu Milána srazil kradený vůz. Bílý citroën DS4 s francouzskou registrační značkou řídil teprve třináctiletý chlapec, vedle něj seděli jeho dvanáctiletý bratr, jedenáctiletá sestřenice a další chlapec stejného věku. Auto ukradli předchozí den turistům ze Štrasburku, kteří přijeli do Milána na dovolenou.
Podle italských médií jeli vysokou rychlostí, v zatáčce dostali smyk, přejeli obrubník a narazili do ženy stojící u tramvajové zastávky. Náraz ji odhodil několik metrů a seniorka podlehla těžkým zraněním krátce po převozu do nemocnice. Děti z vozu utekly, aniž by sražené ženě poskytly jakoukoliv pomoc.
Francouzští turisté, jimž auto patřilo, se o tragédii dozvěděli náhodou. V době nehody jeli tramvají kolem a svůj vůz poznali. „Auto bylo stále plné našich kufrů. Teď nemáme nic, jen šaty, které máme na sobě,“ řekl majitel vozu. Z Milána se nakonec museli vrátit vlakem.
Sousedé ze čtvrti Gratosoglio popsali, že jízdu bílého citroënu viděli ještě před nehodou. Auto se podle nich řítilo ulicí nepřiměřenou rychlostí a zdálo se, že řidič nezvládá volant. „Byla to jen otázka času, než se něco stane,“ uvedl jeden z místních.
Policie dětskou čtveřici během několika hodin vypátrala v ilegálním táboře na okraji města. Všechny děti pocházejí z rodin nomádů bosenského původu, i když se narodily už v Itálii. Vzhledem k jejich nízkému věku nejsou trestně odpovědné. Milánské státní zastupitelství proto rozhodlo, že budou odebrány rodinám a převezeny do chráněných zařízení.
Rodina oběti je zdrcená. Jeden ze synů uvedl, že smrt jeho matky nelze omlouvat pouhou smůlou. „Není to neštěstí, ale vražda, která se neměla stát,“ prohlásil.
