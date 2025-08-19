Manévry kvůli mrtvole ve vodě: Hasiče a policii přivolal rybář k nafukovací panně

19. srpna 2025
Hasiči i policisté v německém Gifhornu vyjížděli k nahlášené mrtvole ve Středoněmeckém průplavu. Rybář nahlásil plovoucí trup, vodní cesta byla uzavřena a k místu vyrazily jednotky se člunem. Až zblízka se ukázalo, že nejde o tělo, ale o nafukovací pannu.

Znejistělý rybář nahlásil na tísňovou linku, že u mostu mezi obcemi Rühen a Grafhorst plave mrtvola. Na místo okamžitě vyrazily jednotky hasičů i policie. Vzhledem k pomalému proudu vody viděli v kanále cosi připomínajícího lidský trup. Úřady proto nechaly část kanálu uzavřít pro lodní dopravu a hasiči spustili do vody člun, aby tělo vytáhli na břeh.

Zásah měl ale překvapivý závěr. „Zblízka se pro posádku hasičského člunu rychle ukázalo, že naštěstí nejde o bezvládnou osobu, ale o nafukovací pannu,“ uvedli hasiči na facebooku.

Neobvyklý „nález“ nakonec předali policii, která nafukovací pannu zdokumentovala a zajistila její odvoz do kontejneru. Přivolaná sanitka z Wolfsburgu se mohla vrátit zpět na základnu, protože její pomoc nebyla potřeba.

Podle šéfa místní hasičské jednotky Franka-Friedricha Mosela sice šlo o planý poplach, pro zasahující ale celá akce znamenala užitečný nácvik. Zároveň upozornil, že podobné odhození erotických pomůcek do vody může způsobit nejen zbytečné poplachy a stres u svědků, ale také ohrozit bezpečnost na vodní cestě.

