Děsivé podmínky, ve kterých majitel množil psy: Tma a bouda plná harampádí! Úřady zakročily
Dva dospělé psy a čtyři štěňata vysvobodili veterinární inspektoři spolu s úředníky z polorozpadlé chaty v Nekmíři na Plzeňsku. Špatně živená zvířata, která tam majitel množil v otřesných podmínkách, nebyla očkovaná ani čipovaná.
Podle veterinárních inspektorů držel majitel psy ve zdevastované chatě téměř ve tmě. „Byli ve špatném výživném stavu a štěňata neměla přístup k napájení.
V prostorách chovu se nacházelo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že následoval okamžitý odběr týraných psů a jejich převoz do útulku.
Porušil zákony
Majitel tohoto otřesného chovu porušil hned dva zákony, a to jak zákon na ochranu zvířat proti týrání, za což mu ve správním řízení hrozí až miliónová pokuta, tak i veterinární zákon. Dospělí psi totiž neměli doklady o vakcinaci a nebyli ani čipovaní.
