Děsivé podmínky, ve kterých majitel množil psy: Tma a bouda plná harampádí! Úřady zakročily

Úředníci odebrali tyto dva psy
Úředníci vysvobodili i tato čtyři štěňata
Takhle to v chatě vypadalo
Autor: uá, kl - 
21. listopadu 2025
11:50

Dva dospělé psy a čtyři štěňata vysvobodili veterinární inspektoři spolu s úředníky z polorozpadlé chaty v Nekmíři na Plzeňsku. Špatně živená zvířata, která tam majitel množil v otřesných podmínkách, nebyla očkovaná ani čipovaná.

Podle veterinárních inspektorů držel majitel psy ve zdevastované chatě téměř ve tmě. „Byli ve špatném výživném stavu a štěňata neměla přístup k napájení.

Takhle to v chatě vypadalo

V prostorách chovu se nacházelo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že následoval okamžitý odběr týraných psů a jejich převoz do útulku.

Porušil zákony

Majitel tohoto otřesného chovu porušil hned dva zákony, a to jak zákon na ochranu zvířat proti týrání, za což mu ve správním řízení hrozí až miliónová pokuta, tak i veterinární zákon. Dospělí psi totiž neměli doklady o vakcinaci a nebyli ani čipovaní.

