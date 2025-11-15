Zvířata z domu hrůzy se zotavují v útulcích. Tyranku už prověřuje policie
Z vyhořelého domu ve Starém Sedlišti na Tachovsku, plného odpadků a harampádí, vysvobodili minulý týden úředníci 57 zanedbaných zvířat. O jejich majitelku Štěpánku Bartoníčkovou, která porušila zákaz chovu, se už zajímají policisté.
Majitelka žila uprostřed neuvěřitelného nepořádku se svou matkou a desítkami různých zvířat. Péči o ně zjevně nezvládala a vylévala si pak na nich zlost, což Blesk tlapkám potvrdili i svědci.
„S pejsky házela o zem, nebo je přivazovala k topení, aby se jí mezi sebou neprali. Jednoho přetáhla přes záda plaňkou od plotu. Byla jsem u toho, nebylo mi to vůbec příjemné,“ popsala svědkyně. Stejně se zvířaty zacházela i Štěpánčina matka. Při odběru chytla za nohu kocoura a hodila ho po vedoucí tachovského útulku, s pejskem pak praštila o gauč.
Do 4 útulků
Úřady jednaly rychle. „Ve zcela nevyhovujících prostorách bylo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ vysvětil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, proč hned na místě navrhli jejich okamžitý odběr.
Deset psů, 11 štěňat, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, dvě myši, pět králíků, 25 morčat a šneky si rozdělily čtyři útulky, většina včetně všech hlodavců putovala do tachovského útulku U Šmudliny.
Problémy ze špíny
Blesk tlapky se na 4 dospělé psy a 11 štěňat jely do tachovského útulku podívat. „Jsou to ti nejvíce problematičtí a ti v nejhorším zdravotním stavu,“ řekla vedoucí útulku Gabriela Jägerová. Dodala, že všichni už mají za sebou veterinární prohlídky, které potvrdily, že většina jejich potíží je způsobena zanedbáním péče, špínou a špatným krmením, a to včetně slepoty jezevčíka Brexy, který přišel i o srst.
Nikdy venku?
Ani po psychické stránce na tom nejsou odebraní psi dobře. „Většina neslyšela na své jméno. Fenka, kterou jsme přejmenovali na Tarju, se bojí jakékoli manipulace, nezná okolní prostředí, nezná běžný život, neumí chodit na vodítku, zřejmě nikdy nebyla venku,“ popsala Gabriela s tím, že i ona ale dělá postupně pokroky.
Porušila zákaz
Krajská veterinární správa podala na chovatelku, která má od roku 2020 pravomocný zákaz chovu, trestní oznámení. Policisté už případ vyšetřují. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Takhle stát ochraňuje i děti. Nechá bIázny a psychopaty, aby jim ničili život a zdraví. Všichni to vědí co se děje a pomoc trvá léta. Až se ze zvířete nebo dítěte stane z toho utrpení taky bIázen. Pak si vezměte takové zvíře domů, pokouše někoho. No, ale pomoc se jim dát musí. Tresty jsou minimální, věznice plné, stát je laxní.
A bude to furt: množírny, protože lidi chtějí pejska, chovy bIaznivých lidí...