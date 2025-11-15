Zvířata z domu hrůzy se zotavují v útulcích. Tyranku už prověřuje policie

Nejhůře je na tom pejsek Brexa, je slepý a bez srsti, ukázala vedoucí útulku Gabriela Jägerová.
Psychicky je na tom nejhůře Tarja, která zřejmě nikdy nebyla venku.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
15. listopadu 2025
05:00

Z vyhořelého domu ve Starém Sedlišti na Tachovsku, plného odpadků a harampádí, vysvobodili minulý týden úředníci 57 zanedbaných zvířat. O jejich majitelku Štěpánku Bartoníčkovou, která porušila zákaz chovu, se už zajímají policisté.

Majitelka žila uprostřed neuvěřitelného nepořádku se svou matkou a desítkami různých zvířat. Péči o ně zjevně nezvládala a vylévala si pak na nich zlost, což Blesk tlapkám potvrdili i svědci.

„S pejsky házela o zem, nebo je přivazovala k topení, aby se jí mezi sebou neprali. Jednoho přetáhla přes záda plaňkou od plotu. Byla jsem u toho, nebylo mi to vůbec příjemné,“ popsala svědkyně. Stejně se zvířaty zacházela i Štěpánčina matka. Při odběru chytla za nohu kocoura a hodila ho po vedoucí tachovského útulku, s pejskem pak praštila o gauč.

Štěpánka Bartoníčková předvedla při odběru celou škálu emocí, křičela, zvířata s pláčem objímala. Štěpánka Bartoníčková předvedla při odběru celou škálu emocí, křičela, zvířata s pláčem objímala. | Jana Ulrichová

Do 4 útulků

Úřady jednaly rychle. „Ve zcela nevyhovujících prostorách bylo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ vysvětil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, proč hned na místě navrhli jejich okamžitý odběr.

Deset psů, 11 štěňat, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, dvě myši, pět králíků, 25 morčat a šneky si rozdělily čtyři útulky, většina včetně všech hlodavců putovala do tachovského útulku U Šmudliny.

Štěňata se mají k světu. Štěňata se mají k světu. | Jana Ulrichová

Problémy ze špíny

Blesk tlapky se na 4 dospělé psy a 11 štěňat jely do tachovského útulku podívat. „Jsou to ti nejvíce problematičtí a ti v nejhorším zdravotním stavu,“ řekla vedoucí útulku Gabriela Jägerová. Dodala, že všichni už mají za sebou veterinární prohlídky, které potvrdily, že většina jejich potíží je způsobena zanedbáním péče, špínou a špatným krmením, a to včetně slepoty jezevčíka Brexy, který přišel i o srst.

Nikdy venku?

Ani po psychické stránce na tom nejsou odebraní psi dobře. „Většina neslyšela na své jméno. Fenka, kterou jsme přejmenovali na Tarju, se bojí jakékoli manipulace, nezná okolní prostředí, nezná běžný život, neumí chodit na vodítku, zřejmě nikdy nebyla venku,“ popsala Gabriela s tím, že i ona ale dělá postupně pokroky.

Nejhůře je na tom pejsek Brexa, je slepý a bez srsti, ukázala vedoucí útulku Gabriela Jägerová. Nejhůře je na tom pejsek Brexa, je slepý a bez srsti, ukázala vedoucí útulku Gabriela Jägerová. | Jana Ulrichová

Porušila zákaz

Krajská veterinární správa podala na chovatelku, která má od roku 2020 pravomocný zákaz chovu, trestní oznámení. Policisté už případ vyšetřují.  „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedla policejní mluvčí Iva Vršecká.

