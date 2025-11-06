Otřesný případ ženy se zákazem chovu: Hromada odpadků i mrtvá zvířata! Psům svazovala tlamy
Hromadami harampádí a páchnoucích odpadků se prodírali úředníci a zástupci tachovského útulku, kteří přijeli odebrat zvířata z domu Štěpánky Bartoníčkové ve Starém Sedlišti. Žena nerespektovala zákaz chovu, který dostala před 5 lety, za to jí teď hrozí stíhání.
Na případ upozornili hasiči, kteří v neděli u Bartoníčkové hasili hořící gauč. Když pak dům kontrolovali, zjistili, že tam s ní a její matkou živoří i spousta zvířat. Informovali o tom provozovatelku tachovského útulku U Šmudliny Gabrielu Jägerovou, a společně pak zalarmovali úřady.
Křičela, plakala
Náledný odběr zvířat se neobešel bez emocí. Bartoníčková nechtěla otevřít, nakonec ale úředníky v doprovodu policie do domu pustila. Křičela u toho, plakala a její matka dokonce kocoura a jednoho menšího pejska po vedoucí tachovského útulku hodila.
Pro silné povahy
V domě to bylo jen pro silné povahy. „Dům je plný odpadků a harampádí, není obyvatelný pro zvířata ani pro lidi,“ řekla Gabriela s tím, že z tohoto pekla postupně vysvobodili 10 dospělých psů, 11 štěňat, kočku, králíky, morčata, myši, potkana, křečky a šneky. Jedno štěně, které musí být ještě u matky, stihla Bartoníčková prodat, zvířecí záchranáři ho ale získali zpět. Na místě našli i mrtvá morčata, jeden králík uhynul do druhého dne.
Svazovala je
Zvířata putovala do čtyř útulků, do Tachova, Dogpointu, ForDogs a zuboženého kocoura převezly Blesk tlapky do městského útulku v Plzni. Bartoníčková psy objímala a plakala nad nimi, podle svědků se k nim ale nechovala dobře, například jim svazovala tlamy, aby neštěkali a nepřišlo se tak na to, že je má doma. Odběr zvířat komentovat nechtěla, neuvedla ani, proč je opět v domě nahromadila. Reportérkám Blesk tlapek pouze řekla, že už si žádná další zvířata nepořídí.
Bude to trestný čin?
Úřady neodebíraly zvířata z tohoto domu poprvé. „Ta situace se táhne už od roku 2015,“ řekla vedoucí tachovského útulku. V roce 2020 úřady Bartoníčkové odebraly na dvě desítky psů, Blesk tlapky o tom tehdy informovaly. „Od té doby má vyslovený zákaz chovu zvířat,“ řekl na místě reportérkám zástupce odboru životního prostředí Hubert Jeřábek. Dodal, že jeho porušení může nyní policie vyhodnotit jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.